Атанас Зафиров: Заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова

23 януари 2026, 23:42 часа 111 прочитания 0 коментара
От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова, написа председателят на БСП и на „БСП-Обединена левица“ и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в публикация във Фейсбук.

От днес България за пръв път в историята си има жена президент. Илияна Йотова поема поста в изключително труден за страната ни момент и към нея са насочени много надежди и очаквания, заявява Зафиров. Нямам никакви съмнения, че тя може да отговори на тях и да се справи с всички предизвикателства, които се появят по пътя ѝ, допълва той. 

Вярвам, че говоря от името на всички членове и симпатизанти на БСП като заявявам нашата неизменна подкрепа към нея. На добър час, госпожо президент, пише още Атанас Зафиров. 

Елин Димитров
