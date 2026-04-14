Бабата и майката на Сияна проговориха: Борбата на Николай ни носи утеха

Бабата и майката на загиналата 12-годишна Сияна проговориха година след трагичния инцидент край Телиш. Те изразиха подкрепа към Николай Попов, който оглави гражданско движение Сияние, с което се явява на предстоящите избори. “Всеки има право на мнение и на свободен избор. Ние, семействата и близките на загинали в катастрофи, също имаме право по различен начин да преживяваме трагедията си. Моят и на дъщеря ми е тишината, този на Николай е борбата. За нас битката на Николай е утеха, а успехът му ще ни донесе поне частичен покой и справедливост”, заявява за 24 часа бабата на Сияна Стоянка Ламбева.

По думите й по-лесният път е да се затворят в себе си. “Николай избра по-трудното, затова с всички сили го подкрепяме. Сияна посвоему като малко дете се борешеза справедливост и с чуждата болка и се опитваше дапомага - на възрастни, на болни деца, на бездомниживотни. Обожаваше да радва приятелите си и близките си. Николай продължава това, което правешеСияна по своя си детски начин”, казва още възрастната жена. По думите й критиките и нападките срещу Сияние са от хора, които възприемат парламента като място за облагодетелстване. “Николай и хората от Сияние не търсят нито пари, нито власт”. Послание към подкрепящите Сияние направи и майката на Сияна: Прегръщайте децата си по-често и по-силно! Слушайте ги със сърце. Споделям това с вас не за да ви натъжа, а за да ви напомня, че животът е крехък. Никой родител не заслужава тази тишина. Някои потънахме в нея. Други намират силата да говорят и да се борят. Николай е от тях. Вярвам в него. И във вас.