Оставката на Румен Радев:

"Шамар за ГЕРБ и ДПС": Искрен Митев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер

12 февруари 2026, 9:04 часа 296 прочитания 0 коментара
"Шамар за ГЕРБ и ДПС": Искрен Митев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова беше в ситуация на ограничен избор. Смятам, че тя беше принудена да избере единствения подходящ кандидат от хората в така наречената "домова книга". Андрей Гюров е единственият човек, който не е свързан с политическия спектър на Борисов и Пеевски. Изборът му е шамар за ГЕРБ и ДПС. Това мнение изрази бившият депутат от "Продължаваме Промяната" Искрен Митев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Първан Симеонов: С избора на Гюров се отваря пътя към сглобка между Радев и ПП-ДБ след вота

Според политолога Атанас Радев номинацията на Гюров е ясен политически сигнал. С избора му се подавала ръка конкретно към "Продължаваме Промяната". Ключовият въпрос според него сега е какъв ще бъде съставът на министерския съвет.

Той прогнозира, че в кабинета може да видим фигури, близки до предишните служебни правителства, както и хора, свързани пряко с Румен Радев. 

По-скептична позиция относно независимостта на избора изрази адвокат Пламен Борисов. "Въпросът "Чий е Андрей Гюров?" ми прилича малко на въпроса "Чий е Крим?". Изборът беше предизвестен”, коментира той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

И тримата се обединиха около мнението, че най-важната задача пред новото служебно правителство е осигуряването на прозрачен вот, който да върне доверието на гражданите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Илияна Йотова служебен премиер Андрей Гюров Искрен Митев предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес