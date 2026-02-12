"Шамар за ГЕРБ и ДПС": Искрен Митев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова беше в ситуация на ограничен избор. Смятам, че тя беше принудена да избере единствения подходящ кандидат от хората в така наречената "домова книга". Андрей Гюров е единственият човек, който не е свързан с политическия спектър на Борисов и Пеевски. Изборът му е шамар за ГЕРБ и ДПС. Това мнение изрази бившият депутат от "Продължаваме Промяната" Искрен Митев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Първан Симеонов: С избора на Гюров се отваря пътя към сглобка между Радев и ПП-ДБ след вота

Според политолога Атанас Радев номинацията на Гюров е ясен политически сигнал. С избора му се подавала ръка конкретно към "Продължаваме Промяната". Ключовият въпрос според него сега е какъв ще бъде съставът на министерския съвет.

Той прогнозира, че в кабинета може да видим фигури, близки до предишните служебни правителства, както и хора, свързани пряко с Румен Радев.

По-скептична позиция относно независимостта на избора изрази адвокат Пламен Борисов. "Въпросът "Чий е Андрей Гюров?" ми прилича малко на въпроса "Чий е Крим?". Изборът беше предизвестен”, коментира той.

ОЩЕ: Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

И тримата се обединиха около мнението, че най-важната задача пред новото служебно правителство е осигуряването на прозрачен вот, който да върне доверието на гражданите.