"Бих разбрал Борисов, ако беше помолил Тръмп да инвестира в къщата му": Костадинов вярва на американската статия за "Магнитски"

"Бойко Борисов не е министър-председател. Неговите обяснения бяха доста екзотични на тротоара пред доста спорна фигура. Създава се усещането за някаква спешност - нещо спешно да се каже от негово име. Тези разговори на пътя с удобно подадени въпроси показват гузна съвест. Аз бих разбрал Борисов, ако беше помолил Тръмп да инвестира в неговата къща, но с какъв мандат иска инвестиции в газови проекти. Тук става въпрос за държавна измяна, това е подсъдимо. Забелязваме голяма тишина в медиите като цяло".

Това обяви председателят на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов в нарочен брифинг в БТА по повод информацията на американското издание "Wall Street Journal", според което лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е говорил със сина на Доналд Тръмп за продажба на дял в "Турски поток" и за премахване на санкциите по "Магнитски" на български политически лица.

"Медията е официоз - дали това не е не просто жълт, а червен картон на него и мажоритарния му собственик Пеевски? Убеден съм, че това, което е написано, 100% отговаря на истината", каза още проруският лидер.

Снимка: БГНЕС

По думите му Борисов и ГЕРБ "търгуват националния интерес в полза на частния си себичен интерес".

Статията на раздора

Припомняме, че в материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно" ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), медията разказва за злощастните срещи на Джентри Бийч - приятел от колежа на първородния син на Доналд Тръмп, с различни чуждестранни политически и бизнес лидери по света.

Тази пролет Бийч споделил на някои свои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента пристигнал през април като част от лекционното си турне в Източна Европа. Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници.

Снимка: Getty images

Приказки за вярващи

Впоследствие Костадинов обърна плочата и започна отново да обяснява своите политически приказки за вярващи:

"Страната ни се е запътила към еврозоната с премиер, който отказва да говори за неговия хотел и начело с мнозинство, което търси своето физическо оцеляване. Пропадането на българската държавност е с невъобразими темпове. Време е да се постави началото на процес по преосноваване на държавата и българското общество. Имаме нужда от нов обществен договор и нова Конституция, като експертите ни вече работят и имат проект за това. Втората ни българска република се изчерпи, тя няма морално основание да съществува. КС фалшифицира изборите, за да влезе една партия - парламентът е нелегитимен, който избра нелегитимен Министерски съвет. Имаме нелегитимен главен прокурор, който е просто едно частно лице в съдебната система. Искаме премахване на институцията главен прокурор и полупрезидентска република", обясни черногледо проруският лидер.

"Всички управляващи казват едно - тях не ги е еня за нашата страна. Ще съберем всички свободни българи и ще говорим свободно за преосноваването на държавата ни", обещава още той.

