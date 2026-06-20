Битката започва: Обявиха Гюров за кандидат-президент, ДБ призовават за подкрепа

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет." Това обяви лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ. Още: Радев е троянският кон в ЕС: Атанас Атанасов за Големия брат и комсомолците във властта

Има всички предпоставки да бъде президент

Снимка: БГНЕС

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И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Георги Кандев, не го познавам. Но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.

На няколко пъти Атанас Атанасов акцентира, че не знае дали Гюров ще избере Кандев за кандидат за вицепрезидент, но кандидат-президентът ще получи подкрепа от ДСБ.

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