Божанов заговори за чадър над "Исторически парк" (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 10:31 часа 205 прочитания 0 коментара
Лидерът на "Да, България" Божидар Божанов заподозря чадър от страна на прокуратурата за  "Исторически парк". Думите му бяха в контекста на временната комисия за парка и липсата на действия от страна прокуратурата. "Това би бил поредния случай, в който прокуратурата се набърква на калния политически терен, разследвайки или неразследвайки нещо. Не съм запознат с целия доклад на временната комисия, но няма да се учудя и прокуратурата там да има чадър", бяха точните думи на Божанов. 

Той коментира и казуса с декларацията за участие в парламентарните избори на депутата от "Величие" Мария Илиева, което според тълкуванията на МЕЧ може да доведе до разпад на тяхната парламентарна група и до конституционна криза. 

"Волята на депутата мисля, че е ясна. Дали графологична експертиза и т.н. това е юридически въпрос. Не мисля, че някой може да бъде изваден, ако друг му е подписал декларацията", каза Божанов. Той посочи, че проблем има, но дали депутатът ще бъде иваден или ден, това е отделен въпрос. ОЩЕ: Идва конституционна криза заради депутат на "Величие": Твърдение на Радостин Василев (ВИДЕО)

 

Търсенето на мнозинство за ВСС

След като ДСБ обявиха, че биха участвали в преговорите за ВСС и Инспектората, Божанов отговори и на въпрос дали "Да, България" би участвала в такива. 

"Ние многократно сме казали и тук пред нас, внесли сме изменения в Закона за дъсебната власт, с който да се променят правилата, по които се излъчва ВСС от парламента, да разширим кръга на лицата, които предлагат, НПО, адвокатурата, да има по-прозрачен процес и чак тогава да се премине към нов ВСС", заяви Божанов. 

Той заяви, че изборът на нов ВСС е важен, но трябва да стане без Пеевски. 

Медиите и парламента

Другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев отговори и докъде е стигнало желанието на "Да, България" за свободен достъп до парламента. 

"Готови сме, ако това искане не бъде удовлетворено, да предложим промени в правилника за Народното събрание. Подготвяме се с всички опции и ще стигнем до края", каза още Мирчев. ОЩЕ: Борисов с изненада: В най-скоро време ще се реши въпросът с ВСС (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ВСС Свобода на словото Да, България Божидар Божанов Величие 51 Народно събрание
