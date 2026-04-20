Божидар Божанов отново с рекорд по преференции, Анна Бодакова с повече личен вот от Иво Мирчев

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е едноличен лидер по преференциален вот в рамките на коалицията ПП-ДБ за страната, показва справка на Actualno.com в обобщените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за изборите на 19 април.

Бившият министър на ел. управлението е получил 13 528 преференции в 23 МИР - София, където бе под №105 в листата. В този смисъл няма съмнение, че не просто повежда листата по личен вот, но и прескача прага за пренареждане на подредбата. Вторият в листата е друг от лидерите в коалицията - ген. Атанас Атанасов с едва 1313 преференциални гласове.

Друг забележителен резултат е този на Елисавета Белобрадова, която е шеста в листата веднага след Божанов и получава също внушителните 9864 преференции. Водачът на листата е бившият премиер акад. Николай Денков, който получава 9640 лични гласа, но при него отиват и гласовете, които са били пуснати като цяло за ПП-ДБ в района без преференция. Те възлизат на 36 283 гласа.

Още: Иво Мирчев удари двойно Делян Добрев в 24 МИР, Радев печели в центъра на София

Пробив

В столичния 24 МИР водачът на листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев получава 6692 лични гласа, като по този начин остава зад лидерът по преференции в района - изненадващо или не това е Анна Бодакова. От десетата позиция младата кандидатка е получила 6837 лични гласа, видя още Actualno.com.

На практика обаче отново бюлетините без отбелязана преференция (22 354 гласа в този район) отиват също в подкрепа на Иво Мирчев, което значи, че Бодакова пренарежда листата и отива на втората позиция. Значителен брой гласове в 24 МИР получава и Мартин Димитров с 3878 гласа и адв. Велислав Величков с 2028 преференции. Друго от младите лица на протеста и кандидати на ПП-ДБ Петър Танев обаче получава едва 378 преференции.

Още: Големият победител: Елена Дариева обясни какво ще предложи Радев (ВИДЕО)

В столичния 25 МИР д-р Александър Симидчиев също пренарежда листата на коалицията със своите 4529 преференции. Водач там е Бойко Рашков, който получава 3519 лични вота, но и останалите 18 158 без отбелязана преференция. На втората позиция е Катя Панева с 1505 преференции.

Изненадите в страната

Варненската листа на ПП-ДБ също претърпява преподреждане посредством силен мажоритарен вот. Той е в полза на Стела Николова, която печели внушителните 4808 гласа в морската ни столица и то от третата позиция. Водач на листата и зам.-кмет на Варна Павел Попов е получил 2643 лични вота. Общо гласовете за коалицията във Варна са 26 202 гласа.

В Пловдив водачът на листата и лидер на ПП Асен Василев остава начело и с личния си вот от 5126 гласа при получени общо 25 064 гласа за коалицията в града под тепетата. Като втори в листата излиза позиционирания като осми в първоначалния списък кандидат Чило Попов с 2803 преференции. Манол Пейков е събрал подкрепата на 2232 пловдивчани като втори в листата.

Още: Николай Денков удари почти тройно Томислав Дончев в столичния 23 МИР

Димитър Найденов от Бургас също успява да измести по личен вот водачът на листата на ПП-ДБ Мирослав Иванов с 2597 срещу 1238 лични преференции. Общо 15 209 бургазлии са гласували за формацията на изборите там.