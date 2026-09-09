Кабинетът "Радев":

"Залагаме името си": Инициативните комитети се сблъскаха евроатлантик ли е Йотова, подкрепата им е условна

09 септември 2026, 8:48 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Залагаме името си": Инициативните комитети се сблъскаха евроатлантик ли е Йотова, подкрепата им е условна

Външнополитическата ориентация на основните кандидати за президент - Илияна Йотова и Андрей Гюров, е едно от най-важните неща за техните симпатизанти.

Около тази теза се обединиха актрисата Ели Скорчева от инициативния комитет на Андрей Гюров и археологът Николай Овчаров от инициативния комитет на Илияна Йотова.

"Аз очаквам да се обърне внимание на външнополитическата ни ориентация, защато тя е малко изкривена и трябва да се върнем в правилното русло - да се ориентираме към Европа", заяви Скорчева.

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Ориентацията към Европа

Обчаров се съгласи, че външнополитическата ориентация е твърде важна.

"Познаваме се от 80-те години с г-жа Йотова, знам нейната евро ориентация и абсолютна привързаност към Европа и нейните ценности. Това беше едно от нещата, които ме накараха да я подкрепя. Но основното, в моята сфера, нейното отношение към културното наследство. Тя се ангажира да продължи политиката за археологическите обекти", допълни той.

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Ели Скорчева обаче не се съгласи, че Йотова е безспорно ориентирана към Европа.

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"Като заявка тя е с евроатлантически профил. Като действия обаче - не съвсем. Аз не видях последните месеци тя да действа. Тя е много капсулирана. Нямаше нито един Консултативен съвет. Нямаше вето на бюджета, който беше отхвърлен от всички професионалисти", коментира аткрисата.

Според Овчаров обаче Йотова не е могла да коригира за краткото си време на поста грешките по отношение на бюджета и инфлацията.

Условна подкрепа

В духа на разговора за евроатлантизма той заяви, че вярва, че Йотова ще бъде ефективен президент, но при разочарование и дисонанс между очаквания и дела, той би оттеглил подкрепата си.

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Археологът е категоричен, че Йотова ще има самостоятелна политика. "Но това не означава непременно вдигане на юмруци. Има много други начини. Понеже я познавам, знам, че тя ще работи по коренно различен начин. Тя ще отстоява своята позиция, но по един интелигентен начин. Досега не сме имали досега човек с толкова голям политически опит", допълни той.

"Такъв събран български елит съм виждал при втория мандат на Първанов. Вчера беше много силно. Това показва, че хората силно вярват в Йотова. Важно е, че зад нея застава българският елит. Всички залагаме своето име за тези хора и ако те се провалят, се проваляме и ние", заяви Овчаров.

Според Скорчева Гюров и Кандев, от своя страна, не искат партийна подкрепа и са надпартийни кандидати и това е основната им разлика с Илияна Йотова.

Източник: БГНЕС

Тя се съгласи с тезата, че не трябва всички яйца да са в една кошница.

"Видяхме Гюров в действие като служебен премиер и това, което видяхме, се хареса на по-голямата част от хората. Доказа, че той е не просто говорител, той е правач - действа. Със самочувствие, с авторитет. Без да обвинява никой от предишните. Това е достойно", заяви актрисата.

Според Оврачов ГЕРБ и Борисов са взели правилно решение да не издигнат кандидат.

"Президентските избори в България никога не са били особено партийни. Тук избираме хора. Президентът е обединител, а разделението в последните години стана прекалено голямо", добави той.

И двамата бяха категорични, че един дебат между основните кандидати би бил нещо добро.

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Президентски избори Илияна Йотова президент президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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