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Първан Симеонов: ГЕРБ е в позицията на балансьор, Борисов направи добър ход

09 септември 2026, 8:23 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
Първан Симеонов: ГЕРБ е в позицията на балансьор, Борисов направи добър ход

Това е нова ситуация на терена. Излизат два големи центъра, а ГЕРБ е в позицията да бъде балансьор между двата блока. Този коментар направи социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" в ефира на Нова телевизия по повод решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори. Според него на избирателите на ГЕРБ нямало да им е лесно. "Борисов винаги е правил някакви неочаквани ходове, имал е козове", каза Симеонов.

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По думите му в момента лидерът на ГЕРБ правил правилното нещо. "Борисов ходи из страната, надъхва младите хора и ако двата блока се уравновесят, той ще има ролята на диспечер", смята Симеонов.

"Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, две трети от избирателите на ГЕРБ се разколебават, а една трета е в полза на Гюров", каза социологът, позовавайки се на предишни изследвания.

По думите му било логично в Инициативния комитет на Илияна Йотова да има хора от различни етноси, да има и такива от патриотичния елемент. "Тя не търси имиджов вариант за вицепрезидент, а търси реално вице", смята Симеонов. Относно Кандев, той заяви, че бил „имиджов играч, но и този вариант работи“.

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Симеонов обърна внимание, че "Възраждане", както и другите радикални кандидати, не бива да бъдат изключвани от сметките.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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