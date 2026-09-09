Първан Симеонов: ГЕРБ е в позицията на балансьор, Борисов направи добър ход

Това е нова ситуация на терена. Излизат два големи центъра, а ГЕРБ е в позицията да бъде балансьор между двата блока. Този коментар направи социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" в ефира на Нова телевизия по повод решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори. Според него на избирателите на ГЕРБ нямало да им е лесно. "Борисов винаги е правил някакви неочаквани ходове, имал е козове", каза Симеонов.

ОЩЕ: ГЕРБ няма да участва в президентските избори

По думите му в момента лидерът на ГЕРБ правил правилното нещо. "Борисов ходи из страната, надъхва младите хора и ако двата блока се уравновесят, той ще има ролята на диспечер", смята Симеонов.

"Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, две трети от избирателите на ГЕРБ се разколебават, а една трета е в полза на Гюров", каза социологът, позовавайки се на предишни изследвания.

По думите му било логично в Инициативния комитет на Илияна Йотова да има хора от различни етноси, да има и такива от патриотичния елемент. "Тя не търси имиджов вариант за вицепрезидент, а търси реално вице", смята Симеонов. Относно Кандев, той заяви, че бил „имиджов играч, но и този вариант работи“.

Симеонов обърна внимание, че "Възраждане", както и другите радикални кандидати, не бива да бъдат изключвани от сметките.