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ГЕРБ атакува Демерджиев за "непроверена информация" за полетите на Пеевски и Атанасова

05 юли 2026, 10:20 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ атакува Демерджиев за "непроверена информация" за полетите на Пеевски и Атанасова

Действията на вътрешния министър Иван Демерджиев са гаф. Когато министър на вътрешните работи поднася информация, тя трябва да бъде напълно проверена. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в интервю за БНТ. Той критикува начина, по който Демерджиев е изнесъл данни, свързани с полетите на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

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Според Биков темата не е трябвало да се превръща в публичен спектакъл, особено при наличие на различна информация от предишния вътрешен министър. Той предупреди, че подобни действия сриват имиджа на МВР. „За мен това, което направи Демерджиев, е гаф. Един министър на вътрешните работи, когато поднася информация, той трябва да е гарантирал всичко за нея“, заяви Биков.

По думите му има публично изявление на предходния вътрешен министър с друга информация, а това поставя под съмнение начина, по който сегашният министър е влязъл в темата. „Демерджиев няма право да занимава обществото с тази информация“, каза депутатът от ГЕРБ.

Той даде пример и с предишни изказвания на Демерджиев за мантинелите, при които според него вътрешният министър е правил внушения без достатъчно факти. „Каза за мантинелите, че Борисов стоял зад две фирми за мантинели. Вътрешният министър трябва да говори с факти и доказателства“, посочи Биков.

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Биков обвини Демерджиев, че мълчи по темата „Петрохан“. „Там е внимателен и стриктен, а в същото време можеш да направиш сценка в Народното събрание“, заяви депутатът.

Биков защити Десислава Атанасова, като припомни, че е работил с нея и я смята за качествен депутат. „Когато я избирахме за конституционен съдия, тя бе избрана с голямо мнозинство, включително от ДБ и ПП, включително със защитата на Божанов във Facebook“, каза той.

По думите му той не знае нищо и не се интересува от отношенията между Делян Пеевски и Десислава Атанасова. „Не съм моралната полиция. Има достатъчно клюкари в парламента, аз не се интересувам от тези въпроси“, заяви Биков.

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Депутатът прогнозира, че Демерджиев може да се окаже с кратък политически живот като министър. „Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър, партията му може да се освободи от него“, каза Тома Биков.

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Полети Десислава Атанасова Делян Пеевски Тома Биков Иван Демерджиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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