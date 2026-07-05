Демерджиев заговори за манипулации и заличаване на данни за полетите на Пеевски

Проверяваме откъде идват средствата, с които са плащани тези полети – дали са пари на семейството на Делян Пеевски или пък са пари на българските граждани. Има различни регистри, установявани са различни неща. Не съветвам Десислава Атанасова да се рови твърде много по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти изникват. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти след церемонията по полагането на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената по случай 147 години от създаването на МВР.

ОЩЕ: ГЕРБ атакува Демерджиев за "непроверена информация" за полетите на Пеевски и Атанасова

"Не са грешни данните, има различни регистри. Има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличаване на данни. Проверяваме всичко изключително внимателно и ще видим докъде е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно за гражданите", отбеляза той.

По думите му има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане. "Някои хора са се постарали данните да бъдат манипулирани", каза силовият министър.

Проверява се има ли извършено престъпление и има ли нарушаване на санкциите по "Матнитски", които Демерджиев заяви, че важат на територията на България.