Разкритие: Властта отдавна се е разбрала за сканиращите машини - чакан е само удобният момент

"Категорично не е редно да се сменят изборни правила в навечерието на предстоящ вот, Венецианската комисия има много ясни критерии в тази посока. Управляващите носят много грехове за пропуснати възможности, освен за всички свинщини, които направиха. Имаше възможност по време на мандата да се проведе дискусия и дебат. Явно управляващите са постигнали някакъв консенсус за т.нар. "машини броячки" или оптичните скенери и са чакали удобен момент да го прокарат. Да се въведе нова технология изисква време за доставки, калибриране, тестване и т.н."

Това обяви зам.-председателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова в ефира на БНТ. Тя отново настоя да се върнат правилата от трите поредни избора със 100% машинен вот, като машините възстановят собствените си функции по гласуване и отпечатване на машинен протокол.

"Управляващите се държат арогантно и въпреки че бяха свалени от хората, те продължават да демонстрират такова поведение, видяхме го и вчера с отказа от свалянето на охраната от НСО. Гражданите свалиха управлението", подчерта тя по повод дебатите около изборните промени. След като в сряда управляващите отложиха заседанието на правната комисия, на която трябваше да се гледа прекрояването на Изборния кодекс, последва протест пред Народното събрание, а споровете се очаква да продължат и днес.

Иначе Йорданова подчерта, че разговори относно евентуални бъдещи взаимодействия между Радев и ПП-ДБ не са водени, след като от формацията върнаха неизпълнен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в сряда. "Няма и как да се случат такива разговори между президент и втора политическа сила. Геополитическите въпроси ни разделят. Не знаем и екипа му", бяха част от думите на Йорданова.

Тайните машини

Всъщност въвеждането на сканиращи устройства на мястото на досегашните машини се предлага през предложения на работна група, направени в обновен вариант на доклада за второ четене на промени в Изборния кодекс, които отлежават в парламента от около година. Въпросният нов вариант на доклада не е пубичлен, кой е участвал в "работната група" също не е публично ясно. Предложенията на "тайната" работна група са били изпратени на депутатите, които са членове на комисията по-рано тази седмица, но не са публикувани на сайта на парламента. В сайта може да бъде открита само версията на доклада, която е от февруари миналата година и там предложенията на работната група ги няма.

Любопитна е позицията на партиите от мнозинството за въпросните скенери. От изказвания на ИТН се разбира, че на практика скенерите вече са избрани, макар поправките в закона още да не са приети. "Машините са собственост на американска компания. С тях се провеждат и избори в САЩ. В началото могат да бъдат наети и поетапно закупени", каза преди ден Станислав Балабанов от партията на Слави Трифонов, пише Mediapool.

"В почивните дни, доколкото разбираме ние, Ивайло Филипов (изпълнителният директор на "Информационно обслужване" - бел. ред.) е свършил доста работа, за да осигури тези машини, което означава, че те са работили и са осигурили фалшификацията на изборния процес", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който се обяви срещу скенерите.

Какво предвиждат поправките?

От текстовете на работната група се разбира, че при приемането на поправките бюлетините биха били идентични със сегашните хартиени бюлетини. А в края на изборния ден ще се отчитат данните от протокола от устройството, което означава, че членовете на СИК няма да броят разписки или бюлетини на ръка, освен ако машината не се е повредила.

Измененията, предложени от работната група, превиждат във всички секции да се гласува с новите сканиращи устройства. Скенери няма да има само при гласуване с подвижна кутия, в секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции в държави, които не са членове на ЕС.

Поправките предвиждат на гърба на бюлетината вече да не се поставят два печата, а един. Според действащите текстове първият печат се поставя преди бюлетината да се подаде на избирателя и той да отиде в тъмната стаичка, а вторият - след като той е отбелязал вота си и е сгънал бюлетината ,така че да не се вижда вотът му. От предложенията обаче излиза, че след като излезе от паравана за гласуване и преди да се върне при членовете на секционната комисия, избирателят трябва да пусне през новия скенер бюлетината, която за разлика от досега не трябва да прегъва. И чак след това да отиде при членовете на комисията, заедно с разписка, която сканиращото устройство му е отпечатало, и да я пусне в урна.

"Работната група" предлага още от Изборния кодекс да се заличи разпоредбата, че се гласува със химикалка, пишеща със син цвят. На нейно място в проекта не е предвидено нищо, но неофициално запознати с процеса твърдят, че причината за това е, че избирателите би трябвало да гласуват с химикалка със специално мастило, което се разчита по-добре от евентуалните нови устройства. Очаквало се тези детайли да бъдат описани при евентуалното приемане на поправките в методическите указания на ЦИК към секционните комисии. Поправките предвиждат избирателите все така да могат да гласуват с "Х" или "V".

Текстовете предвиждат хората, които се занимават с поддръжката на устройствата, вече да не могат да гласуват в избрана от тях секция. Това обаче поставя въпросът дали биха се намерили хора, които да поддържат скенерите, ако въобще управляващите смятат да има такива лица, пише още изданието.

