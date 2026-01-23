България има нов президент: Йотова изпрати Радев от "Дондуков" 2 (СНИМКИ и ВИДЕО)

Официално България има своя нов държавен глава и за първи път постът ще бъде зает от жена. На тържествена церемония в петък следобед новият президент Илияна Йотова изпрати за последен път от сградата на "Дондуков" 2 подалият оставка от поста Румен Радев. Пред парадния вход на Президентството имаше стотици привърженици на Радев, които го изпратиха с аплодисменти, а на първия ред бяха всички съветници на бившия вече президент и цялата администрация на президентството. Очакванията са по-голямата част от тях да станат именно и лицата на новия партиен проект.

На кратката церемония Йотова получи букет с рози от Радев и се завърна обратно в Президентството.

"Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да съм президент и тяхната подкрепа продължава. Вълнуващо е и тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес е последният ми ден като президент, но и първия ми ден като гражданин, който вярва, че с общи усилия можем да защитим демокрацията, да утвърдим закона и да се чувстваме достойни граждани на европейска България. Не могат да спрат вълната - много сме, заедно сме и каузата ни е обща. Тя е България. За мен беше чест!", каза в своя коментар Радев пред медиите, след което стотици граждани го обградиха за снимки и автографи.

По-рано в петък историческото решение на Конституционният съд постанови оставката и оттеглянето на Румен Радев от поста държавен глава и встъпването в длъжност на новия президент Илияна Йотова. На 23 януари конституционните съдии единодушно постановиха изхода на дело №3 за 2026 г., което е първото подобно в демократичната история на страната ни.

Конституционните съдии са приели, че оставката е подадена доброволно и е резултат от свободно формирана воля, каквото изискване поставя конституцията. В решението се посочва, че съдът е компетентният орган да установи факта на оставката и да провери нейната доброволност, като в конкретния случай няма съмнение относно намерението на държавния глава. Заседанието по делото започна в 10:00 часа, след като по-рано Радев официално депозира оставката си в Конституционния съд. Ден по-рано той обяви намерението си да напусне поста в извънредно обръщение към народа.

Още: Речта, с която Румен Радев подаде оставка като президент (ВИДЕО)

С оглед решението Йотова следва да довърши мандата до януари 2027 година. В спешен порядък новият държавен глава обаче следва да продължи процедурата по чл. 99 от Конституцията по съставяне на служебно правителство и определяне датата за новите предсрочни парламентарни избори. Очакванията са това да се случи още идната седмица.

Не е ясно дали обаче времето ще бъде достатъчно - спряганата дата за избори на 29 март изглежда по-малко вероятна, научи Actualno.com, тъй като това ще означава до четвъртък, 29 януари, Йотова да е:

провела нови консултации с всички парламентарно представени партии;

провела разговори с потенциалните 10 кандидати за служебен премиер от т.нар. "домова книга";

да е връчила мандат за съставяне на служебно правителство на определения за кандидат за служебен министър-председател;

да е одобрила предложения от същия проект и състав на служебен кабинет;

с едновременен указ да е назначила служебно правителство и дата за предсрочни парламентарни избори.

Новият президент

Илияна Йотова е завършила френската гимназия, а след това българска и френска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Омъжена е за професора по ортопедия и травматология Андрей Йотов. Имат син, а от три години и внук. Илияна Йотова става популярна през 90-е години като репортер на БНТ, а след това и като водеща на централната емисия новини. През 1997 г. Йотова приема поканата на председателят тогава на БСП Георги Първанов и застава начело на пресцентъра на левите.

10 години по-късно Йотова заминава за Брюксел като един от първите български евродепутати. "Искам един ден отношението на България към своите граждани, които са извън нейната територия, които по една или друга причина живеят в други страни, да бъде така загрижено и да бъде така резултатно, както го правят много други държави в ЕС", коментира Йотова.

Още: Първата жена президент: Коя е Илияна Йотова

Един от важните политически актове, които осъществи през последната година като вицепрезидент е помилването на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева. За вицепрезидент Йотова е избрана от БСП. "Аз съм ляв човек и винаги ще остана такъв", казва тя. През годините на "Дондуков" 2 Йотова доказа, че бе винаги зад гърба на Радев. На 23 януари 2026 г. тя прекрачи прага като първата жена президент на България.