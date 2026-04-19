Човек на Радев обяви: Близко сме до това сами да съставим правителство

На фона на убедителните екзитпол резултати, които дават на "Прогресивна България" между около 37% и 39% подкрепа и над 20 пункта аванс пред ГЕРБ, от формацията вече заговориха и за възможност за самостоятелно управление. "Прогресивна България" не изключва резултатът ѝ да се увеличи допълнително след окончателното преброяване и дори да позволи съставяне на еднопартиен кабинет. Това заяви пред БНТ Слави Василев, като подчерта, че евентуални разговори с други политически сили ще се водят единствено при ясно съобразяване с програмата на партията.

По думите му приоритетите включват "възстановяване на държавността, демонтаж на олигархичния модел на управление и пресичане на изтичането на обществени средства към частни джобове". Василев беше категоричен: "Който и да седне на масата срещу нас, ще трябва да се съобрази с програмата на "Прогресивна България". Когато един победител е толкова категоричен, мандатът е ясен".

Изказването идва в момент, в който останалите партии остават значително назад - ГЕРБ с около 15% - 16%, ПП-ДБ с 13% - 14%, а повечето други формации се движат около парламентарната бариера. Именно тази конфигурация отваря възможност за различни управленски сценарии, включително и такъв без коалиционни партньори.

Василев засегна и темата за външната политика, като отхвърли възможността за завой към Русия. "Гражданите не искат да сме по-близо до Русия, а да продължим политиката в рамките на стратегическите ни съюзи, която ще позволи на България да е активен участник в НАТО и ЕС", заяви той.