"Не дължа нищо на никого": Гюров за избора на Йотова той да е служебен премиер и за фактора "ГЕРБ"

"Не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого, затова мога да казвам каквото мисля". Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров при въпрос дали не дължи публичния си образ днес и на факта, че сегашният президент Илияна Йотова, която ще му е конкурент в надпреварата за поста, го е избрала за служебен премиер. "Г-жа Йотова изпълни дълга си", е оценката на Гюров.

"Не мисля, че ще ме затрудни, че Илияна Йотова не е точно аватар на Румен Радев. Г-жа Йотова трудно се дистанцира от политиките на Румен Радев", каза Андрей Гюров и определи връзката как бивш президент като премиер подкрепя вицепрезидента си да стане президент: "Техники, които сме виждали на Изток, не на Запад". Той охарактеризира това като "концентрация на власт" и го вижда като опасност да преобърнем "държавната лодка", защото няма да има баланс.

Подкрепа не търгувам – разговори с партийни централи не чака, добави Гюров по отношение на това дали ще се съсредоточи в разговори с Бойко Борисов и ГЕРБ, за да си осигури подкрепа от избирателите на партията. Гюров обаче каза и, че ще се опитва да привлече избиратели на ГЕРБ за своята кауза. По думите му, той е разговарял с много избиратели на ГЕРБ и вярва, че ще го подкрепят, защото отстоява принципите, които са важни за тях – включително и хора от ръководството на ГЕРБ. "Не търгувам подкрепа срещу постове, президентската институция няма възможност да раздава такива обещания", каза кандидатът за президент. Той вярва и, че може да привлече гласоподаватели, дали глас за "Прогресивна България" (ПБ).

По въпроса със служебното правителство и избора му – кой да го прави, Гюров смята, че не трябва да има "единоначалие". Той счита, че може би трябва да се разшири списъкът с хора за избор на служебни премиери, механизмът може да се промени, но "домовата книга" е полезна конституционна поправка. А като пример за успешен български премиер през годините на Прехода Гюров даде Иван Костов.

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Политическа кухня

Търсим подкрепата на българските граждани, не се борим с партийни централи – така Гюров отговори на въпрос в сутрешния блок на Нова телевизия не е ли позакъсняло официалното обявяване на кандидатурата му за президент и тази на Георги Кандев за вицепрезидент. От думите му излезе, че са водени много консултации с представители на гражданското общество, за да се види дали се върви по правилен път. През летните месеци се чуха слухове, че вътрешни проучвания сред "демократичната общност" сочели по-голяма популярност на бившия главен секретар на МВР Кандев.

"Георги Кандев идва от един различен сектор и вярвам, че ще ми казва винаги истината" - така Гюров обясни защо Георги Кандев е кандидат за вицепрезидент. Бившият ни служебен премиер вижда ролята на Кандев като коректив.

"Всеки гражданин избира кой е неговият личен президент", заяви Андрей Гюров и обясни, че инициативният му комитет е "широко ветрило". На въпрос дали има социалисти там, Гюров отговори, че се "надява" да има. А на въпрос защо Иван Христанов не подкрепя него, а е отделен кандидат за президент, бившият служебен премиер коментира, че не е негова работа да определя колко кандидати за президент да има.

Андрей Гюров не изрази притеснение от биографията. "Това, което е важно, е независимостта", заяви той и обясни, че е от типа хора, които са били партийно обвързани, но винаги са отстоявали позицията си.

За финал той коментира ЕС с думите, че той трябва да се промени, защото е създаден и замислен за спокойни времена. "Не може да чакаме за многовекторна политика", каза Гюров с уточнение, че Европа вече се промени. "Лодката продължава напред и ние трябва да бъдем на масата за решения, защото (иначе) тя ще ни отмине и ние отново ще бъдем разпределяни от Великите сили", заяви бившият служебен премиер.

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