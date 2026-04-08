Д-р Ахмед Доган в Минерални бани и Асеновград: Апел за мобилизация и защита на идентичността*

Почетният председател на Алианс за права и свободи д-р Ахмед Доган посети Минерални бани и Асеновград, където проведе срещи с членове и симпатизанти на партията. В рамките на визитите си той обсъди с местните структури актуалната политическа обстановка в страната и регионите, предстоящите парламентарни избори и ролята на АПС в защита на демократичните принципи и правата на гражданите.

Д-р Доган изслуша мненията и очакванията на активистите, като подчерта значението на активното участие и силната организационна мобилизация в навечерието на вота.

„Имам една молба към хасковската организация – пълна мобилизация на тези много важни избори“, заяви той по време на срещата в Минерални бани.

„Тези избори са битка за идентичност, битка за общността“, подчерта още Доган.

В Асеновград почетният председател отправи допълнителни послания към структурите, акцентирайки върху ролята на младите хора и жените в партията. „Апелирам към пълна мобилизация. Младежите сте си избрали една ниша – продължавайте да копаете там. Впечатлен съм и от женската структура“, заяви той.

В изказването си д-р Доган направи и политическа ретроспекция, като отбеляза: „Ние имахме партия, но за голямо съжаление изпуснахме контрола на процесите в ДПС. Хора, които никога не са били членове, превзеха партията.“

По думите му, въпреки предизвикателствата, е постигнато консолидиране и изграждане на нов политически проект: „Въпреки всичко ние преодоляхме тази ситуация, създадохме нов политически субект в лицето на Алианс за права и свободи.“

Срещите преминаха при активен интерес и демонстрираха висока степен на мобилизация и готовност на местните структури за предстоящите избори.

