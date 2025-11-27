Да арестуват Ивелин Михайлов: Радостин Василев обяви, че се готви нова измама

"Сигналите срещу Ивелин Михайлов бяха от Григор Здравков и дойдода в парламента до всички парламентарни групи. Става въпрос за източване на държавна събсидия и документни престъпления на Стилиана Бобчева и Мария Илиева. Очаквам тепърва прокуратурата да започне работа по този случай". Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред БНТ. Още: "Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме": Михайлов отговори на МЕЧ за измамите и крещя на медии и пиари в НС (ВИДЕО)

"Този човек трябва да бъде арестуван, за да спре да лъже хората", каза Василев по адрес на Ивелин Михайлов. Преди това Михайлов заяви, че Василев си купил нова кола, след като Борисов и Пеевски му платили за "акцията".

Михайлов и ядрото на "Величие" да бъдат арестувани

Снимка: БГНЕС

Още: Не си говорят: МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие с "Величие"

Според него ядрото от "10-15 човека на "Величие" трябва да бъде арестувани.

Радостин Василев призова прокуратурата да се задейства колкото се може по-бързо за документните престъпления на "Величие". "Подготвя се още една измама на Ивелин Михайлов във Варна-сити с конна база. Институциите и прокуратурата да се задействат и да го арестуват", призова лидерът на МЕЧ.

Той призна, че за съжаление опозицията не е единна. "Няма как да се говори с Ивелин Михайлов за големи политики и нещо сериозно", каза още лидерът на МЕЧ.

Още: Депутат от "Величие" признава, че подправя подписи: Радостин Василев пусна запис (ВИДЕО)