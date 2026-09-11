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"Да, България" официално подкрепя Гюров и Кандев за президентските избори (ВИДЕО)

11 септември 2026, 11:54 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Да, България" официално подкрепя Гюров и Кандев за президентските избори (ВИДЕО)

Националният съвет на "Да, България" Взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев. Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейски президент. Сигурни сме, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред", обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента. От "Да, България" отговориха и на въпрос защо поотделно съобщават подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка.

От формацията уточниха, че всяка партия в коалицията "Демократична България", а и "Продължаваме промяната" има свои органи и те трябва да се произнесат и са насрочени на различни дати. 

 

Въпроси към Йотова

Ивайло Мирчев повдигна въпроса за помилвания от Илияна Йотова наркотрафикант Огнян Ангелов, който впоследствие е заловен отново с наркотици. Според него този въпрос чака своя отговор.

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От своя страна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов засегна и темата за атака на властта към медиите.

"Виждаме в националната телевизия определени рокади. Г-жа Йотова е журналист, работила е в националната медия. Очакваме президентът да бъде коректив", каза още БОжанов. от "Да, България" очакват Илияна Йотова да постави въпроса за натиска на властта от медиите, но това не се вижда. ОЩЕ: Ако не даде обяснение за Петричкия Ескобар: Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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