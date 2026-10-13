Войната в Украйна:

Да изгоним Митрофанова от България: НАТО и ЕС да активират цялата си мощ, за да спрат Русия

13 октомври 2026, 8:29 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да изгоним Митрофанова от България: НАТО и ЕС да активират цялата си мощ, за да спрат Русия

Посланикът на тази враждебно настроена държава - Елеонора Митрофанова не трябва да бъде викана само на разговор, кафе и забележка в Министерски съвет, а трябва във всички случаи да се мисли за отзоваване на руския посланик от България и намаляване на отношенията с тази агресивна държава. Това заяви бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов пред bTV. Още: Спешно да търсим НАТО, но без чл. 4: Бивш зам.-министър обяви, че отношенията между София-Москва ескалират

Според Йорданов това, което трябва да направи България е по всякакъв начин да търси от ЕС изолация на Русия. 

"Когато става дума за руската политика и за този самозабравил се диктатор в Кремъл всичко може да се очаква и там със сигурност се обсъждат набор от действия, които водят до силна дестабилизация в самата Европа", посочи Йорданов.

Той смята, че голямата цел на Русия е дестабилизацията на Европа. 

НАТО и ЕС да активират цялата си мощ срещу Русия

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Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов заяви, че България отново върви след събитията. Трябва да се търсят консултации с НАТО по член 4, настоя той. По думите му първите стъпки трябва да бъдат в това да се формира междуведомствен център, който да следи рисковете от кибератаки и дронове на българска територия.

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Освен това трябва да се информира обществото затова какво се случва в рамките на НАТО и ЕС. "Трябва да се активира цялата мощ на НАТО и ЕС, за да спре руската ескалация в района на Черно море", настоя Велизар Шаламанов. 

Според него трябва да се търсят начини за подпомагане на Украйна. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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