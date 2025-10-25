Депутати - кръшкачи: Колко са неизвинените отсъствия само за миналия месец

Почти половината депутати са имали неизвинени отсъствия през септември - първия месец след лятната си ваканция. Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание. Общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания. „Възраждане“ са рекордьори – 19 депутати с по 10 отсъствия, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 27 депутати с по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати с по три отсъствия, „Морал, единство и чест“ – 10 депутати с по три отсъствия, „Величие“ – девет депутати с по три отсъствия, ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати, „ДПС-Ново начало“ - двама, и „Има такъв народ“ - един.

Дванадесет пъти заседава Народното събрание миналия месец. 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, двама – от шест. Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три заседания, петима – от две, седем – от едно.

Без неплатен отпуск

По Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание.

Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента.

Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.

Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание, и нямат право на неплатен отпуск.

Глобите за отсъствия

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.

При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение.

Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

В края на септември имаше три дни без заседания на парламента поради липса на кворум.

Миналата седмица депутатите отново не заседаваха нито веднъж, след като на 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят, припомня БТА.

