Ударени кораби край България:

Депутатите излизат във ваканция заради президентските избори

09 октомври 2026, 11:19 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Депутатите излизат във ваканция заради президентските избори

Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания от 21 до 30 октомври включително заради президентските избори. Решението беше гласувано в парламента, като предложението получи подкрепа от всички парламентарни групи, представени в гласуването.

Проектът за прекъсване на редовната работа на парламента беше внесен от Петър Витанов от "Прогресивна България" и Надежда Йорданова от "Демократична България". Предложението беше включено като допълнителна точка в дневния ред по инициатива на председателя на Народното събрание Михаела Доцова след обсъждане на председателски съвет.

Ваканцията обхваща периода около първия тур и евентуалния втори тур на президентския вот. Още: Какви сделки ще се случат и ще прелеят ли гласове за президентския вот след ударените кораби в Черно море: Сблъсък между подкрепящи Йотова и Гюров

При гласуването 132 народни представители от "Прогресивна България", трима депутати от ДПС и представители на "Демократична България" подкрепиха решението. Против се обявиха 21 депутати от ГЕРБ-СДС, а един народен представител от ДПС се въздържа. "Продължаваме промяната" и "Възраждане" не участваха в гласуването.

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президентски избори 2026 52 Народно събрание
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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