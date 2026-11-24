Отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев няма връзка с ДПС. Това заявиха от пресцентъра на партията, след като на 23 ноември Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение за прекратяване на правомощията му.

"Решението на ОИК Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев по никакъв начин няма отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС", посочват от партията в публикация във Facebook.

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В същото време от ДПС заявяват, че действията на членовете на общинската избирателна комисия "пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението".