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След като оправдаха биячите на Пендиков: ГЕРБ сезира Съвета на Европа

03 ноември 2026, 12:47 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След като оправдаха биячите на Пендиков: ГЕРБ сезира Съвета на Европа

Народният представител и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Стефан Арсов изпрати писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа д-р Майкъл О’Флаерти във връзка с оправдаването на Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид, съобщиха от пресцентъра на партията. Стефан Арсов призовава комисаря по правата на човека да обърне специално внимание на случая, както и на продължаващите случаи на престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония, които остават ненаказани.

Жестокото нападение над Пендиков е разказано пред Съвета на Европа

В писмото си Арсов припомня жестокото нападение от 19 януари 2023 г., извършено заради българския произход на Пендиков, който по това време е секретар на Българския културен клуб в Охрид. Вследствие на побоя той получава множество тежки травми и е транспортиран за лечение във Военномедицинска академия в София.

След първоначални ефективни присъди от по осем месеца лишаване от свобода, делото е върнато за ново разглеждане. На 22 октомври 2026 г. Основният съд в Охрид отхвърля обвиненията срещу двамата извършители.

В писмото си Арсов се позовава и на позицията на българското Министерство на външните работи, според която поредното ненаказано престъпление от омраза срещу етнически българин задълбочава усещането за безнаказаност и поставя въпроси относно напредъка на страната по пътя към европейската интеграция.

ГЕРБ вече сезираха комисаря и за Ива Михайлова

Припомняме, че в началото на септември заместник-председателят на парламенарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева е обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за разследване на хуманитарния случай на Ива Михайлова - момичето, на което 10 месеца властите в Република Северна Македония не разрешаваха да се лекува в България.

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Михайлова се прибра в България след влошаване на здравето й, като не беше възпрепятствана да премине границата, а македонските власти твърдят, че е избягала и дори поискаха нейната екстрадиция. ОЩЕ: Призив за разследване: Сачева сезира Съвета на Европа за Ива Михайлова

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ГЕРБ Съвет на Европа македонски българи Християн Пендиков Стефан Арсов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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