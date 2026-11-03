Георги Пеев: Два самолета за София са били заплашени с бомби

Спрямо два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Това каза пред журналисти в Перник министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Самолетите не са отклонявани към друго летище, поясни той и допълни, че веднага са проверени и взривни устройства не са установени. “Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана“, каза Пеев. Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. Още: Бомбените заплахи вече засягат и авиокомпании: Самолет от Израел кацна на летище София

В случая няма опасност, увери министърът

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Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да провери, да извърши съответните действия, така че да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха. В случая няма никаква опасност, категоричен е Пеев. Нашите ръководители на полети и всички други институции, военновъздушни сили, са действали по протокол. Мога да кажа на хората да са спокойни, каза още той. Попитан колко души са били на борда на самолетите, министърът отговори, че не може да даде конкретна информация, но поясни, че протоколът е еднакъв за всички ситуации. На въпрос дали заплахите са получени по имейл, той заяви, че няма информация. Още:Поредна вълна от бомбени заплахи в няколко града в България

Пилотът е докладвал за заплахата

“Последният случай беше по доклад на пилота. Пилотът е получил информация по неговите си канали, от авиокомпанията, че има такава заплаха. Докладва на ръководството на въздушното движение и те задействат протокол. Ако е получена от друго място заплахата, се задейства същата процедура – този, който първи е получил тази информация, задейства протокол, който е стандартен, действа се по чек лист. Този чек лист е разработен с голямо внимание и опит през годините, така че хората да действат стандартизирано в тази ситуация“, обясни още министърът. По-рано днес изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов каза пред журналисти в Перник, че бомбени заплахи са подадени към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София.

Припомняме, че вчера самолет, изпълняващ полет от Лондон до София с WizzAir, бе ескортиран от унгарски изтребител "Грипен" на Военно-въздушните сили, за да кацне аварийно на летището в Будапеща. Причината е, че на борда също бе получен сигнал за бомба. Още: Заплаха за бомба на полет от Лондон до София: Унгарските BBC ескортираха самолета до Будапеща