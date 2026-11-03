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"Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 14:41 часа 1699 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

Ще бръкнат в джоба на всеки български граждани с по 433 евро. Това е доста по-нагло от това, което се опитваха да направят предишната година в кабинета "Желязков". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с информацията, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита.

"Всеки от нас догодина вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп. Срещу това даже да няма да има допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложат швейцарското правило", каза още Василев. ОЩЕ: Депутати на ДБ: Радев ще вземе спестявания за пенсия, за да покрие бюджетния дефицит

Лидерът на "Продължаваме промяната" заяви, че ако наистина от правителството решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки гражданин - ще призоват за протести. 

Цената на газа: "Изборите минаха, честито"

Асен Василев коментира и цената на газа от 1 ноември 2026 г., който поскъпва с 32% и определи случващото се като абсолютно скандално. 

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"Още повече, че го направиха така че да влезе със задна дата от 1-ви ноември.Това е още един пример как минаха изборитпе, честито, започнаха драмитчно да бъркат в джоба на всички български граждани и фирми", заяви Василев-. 

По думите му тази по-висока цена на газа ще се отрази на всимки цени, които ще плащаме от сега до догодина поне до лятото.

"Най-вероятно ще се отрази и на цената на парното, освен ако не искат да фалират "Булгаргаз" или "Топлофикация", защото няма как суровината да ти е с 30% нагоре, а ти да запазиш крайната цена същата", обясни още бившият финансов министър. ОЩЕ: "34% е високо, 32% не е": Гняв от поскъпването на газа със задна дата, "за да не лъсва лошата новина на изборите"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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