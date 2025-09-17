Войната в Украйна:

Ефектът от посещението на Зафиров в Пекин: Нула интерес

17 септември 2025, 12:12 часа 268 прочитания 0 коментара
Въпреки ожесточените политически реакции в България по повод посещението на вицепремиера Атанас Зафиров на военния парад в Пекин в началото на септември, визитата му е предизвикала нулев интерес сред партньорите ни в ЕС и НАТО. Това става ясно от отговор по парламентарен въпрос на външния министър Георг Георгиев на питане на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова, показа справка на Actualno.com в деловодството на Народното събрание.

Във въпроса си тя припомня, че на 3 септември Зафиров и колегите му от БСП изненадващо за премиера и властта се оказаха гости на комунистическия парад в комунистически Китай и на общи снимки с китайската комунистическа партия, руския диктатор Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен ун. Точно по същото време колегите на Зафиров от правителството посрещаха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във военния завод в Сопот. Визитата на българските комунисти при китайските комунисти, както бе обявено от самия Зафиров с репликата "обмяна на опит между партии със 76-годишни отношения", предизвика остри реакции у нас.

Въпреки това обаче от отговора на министър Георгиев се разбира, че България не е участвала на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, като вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал в качеството си само на партиен лидер - теза, която бързо бе разпространена от властта и приближени медии като официална позиция.

"България не взе участие в 25-ата среща на върха на ШОС, както и последвалата среща във формат "ШОС+" и участие на официално равнище не е осъществено. Съгласно официална информация на Посолството на България в Китайската народна република, присъствието на вицепремиера Зафиров на парада е в качеството му на председател на БСП", пише министър Георгиев до Белобрадова.

Нулев интерес

По-значимата информация в отговора на външния министър е свързана с ефекта от визитата в очите на външнополитическите ни партньори. Въпреки че представителите на БСП изтъкваха фундаментално важното значение за страната ни в търговско-икономическо отношение и дипломатическо отношение, то усилията им не са били разчетени от нито един партньор на България.

"До настоящия момент в Министерството на външните работи не са постъпвали въпроси, бележки или коментари от държави-партньори на България в ЕС и НАТО по повод посещението на делегацията на БСП в Китай", уточнява още Георгиев.

Източник: Народно събрание

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
БСП Георг Георгиев Атанас Зафиров
