"Не ползваме кошаревски свидетели": Демерджиев отговори на Пеевски за бухалките

"Ако говорим за политически бухалки, това са практики, познати на тях. Ние не ползваме кошаревски свидетели, не образуваме наказателни производства без да има данни". Така вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев отговори на думите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, че МВР сега е просто една бухалка. Обвинението на Пеевски дойде в контекста на искането на Демерджиев НАП да провери доходите и разходите му заради информацията за полети до Обединените арабски емирства.

Демерджиев обаче не вижда нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес на българските граждани от години.

"Ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи. Този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, по никакъв начин не може да се причисли като наша бухалка, а продължава да служи на тези, които проверяваме", добави още Демерджиев.

Вътрешният министър отговори и въпросите на Пеевски за имотит ему, като каза, че той го разобличава от години. "Това са инсинуации, опити за отклоняване на вниманието", смята Демерджиев. ОЩЕ: "Всичко това са лъжи": Пеевски отрече връзка с фирми за мантинели

Разпитван ли е бащата на посланика ни в ОАЕ

Демерджиев поясни, че една от фирмите, която е платила полетите и е предоставила самолета, за да го ползва Пеевски, е фирма на бащата на посланика ни в ОАЕ, който наскоро беше извикан в България.

Попитан дали бащата на посланика е разпитван, той заяви, че това не може да се случи, защото няма досъдебно производство. "Ние не можем да образуваме такова. Изцяло анализите ни са на база документи", каза още Демерджиев.

В контекста на отзоваването на посланика в ОАЕ заради фирмата на баща му, финансирала полетите на Пеевски, Демерджиев беше попитан трябва ли децата да отговарят за действията на бащите си. "Няма деца тук. Тук има зрели хора и тези зрели хора трябва да преценяват последиците от едно или друго действие", добави още вътрешният министър. ОЩЕ: Демерджиев иска данъчна проверка на Делян Пеевски заради полетите