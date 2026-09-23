„Книги за смет“ закрива тазгодишната си кампания в София на 27 септември

Събитието ще се проведе на паркинга на Централни хали от 10:00 до 14:00 часа

Екологичната инициатива „Книги за смет“ завършва тазгодишната си кампания в неделя на 27 септември в София. Събитието ще се проведе на паркинга на Централни хали в града от 10:00 до 14:00 ч., като ще има и допълнителни активности за децата. Срещу предаването на един килограм годна за рециклиране пластмаса всеки може да получи безплатна книга по избор. Желаещите да предадат за рециклиране и своите кафе капсули от NESCAFÉ® Dolce Gusto също могат да ги донесат.

На събитието ще има и специална работилница за деца, в която те ще могат да изработят бижута от рециклирана пластмаса.

През изминалия уикенд кампанията посети Велико Търново и Варна, където участниците получиха 1400 книги. По-рано тази година инициативата премина през 8 български града, в които бяха събрани над 3 тона пластмаса. Това се случи благодарение на жителите на Враца, Благоевград, Пловдив, Плевен, Русе, Карлово и Шумен, както и на Перник, където „Книги за смет“ гостува за първи път.

Kaufland България подкрепя екологичната кампания за осма поредна година, като предоставя локации за провеждането ѝ и съдейства за издаването на книгите, които участниците получават. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на разделното събиране и рециклирането.

През тази година „Книги за смет“ продължава тематичната линия „Буквите, които ни свързват – събери колекция „Кирилица““, като добавя нови заглавия към колекцията. От началото на кампанията през 2012 г. досега са събрани близо 130 тона пластмаса за рециклиране и са предоставени книги на стойност над половин милион евро. Така „Книги за смет“ се утвърждава като една от най-разпознаваемите екологични инициативи в България.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, която се грижи за събирането и рециклирането на предадената пластмаса. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и със съдействието на местните общини. Традиционен партньор е и Българо-американска кредитна банка, която ежегодно подкрепя инициативата като част от своята зелена стратегия за развитие. В инициативата на 27 септември за първи път се включва и NESCAFÉ® Dolce Gusto® като продължение на партньорството с Kaufland България и възможността клиентите да връщат кафе капсули в специални контейнери, разположени в 15 обекта на търговската верига.