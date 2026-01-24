Оставката на Румен Радев:

Ерата „Йотова“ започва: Кои са първите спешни задачи пред шестия президент на България?

24 януари 2026, 18:00 часа 490 прочитания 0 коментара
Ерата „Йотова“ започва: Кои са първите спешни задачи пред шестия президент на България?

Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като шестия държавен глава на Република България. Наследството на „Дондуков“ 2 и политическата ситуация в страната обаче не оставят време за церемониални жестове – новият президент трябва да действа в условията на спешност и тежки конституционни срокове.

България има своя нов президент и погледът на цялото общество е вперен в първите ходове на Илияна Йотова. Като първата жена, заемала този пост чрез директни избори, тя е изправена пред изпитание, което ще дефинира началото на нейния мандат: разрешаването на политическата криза и организирането на честни предсрочни избори.

Ребусът „Домова книга“: Кой ще бъде служебен премиер?

Най-неотложната задача пред президента Йотова е назначаването на служебен министър-председател. Съгласно актуалните разпоредби на Конституцията, нейният избор е ограничен до списъка в т.нар. „домова книга“.

Очаква се още в първите часове на своя мандат Йотова да стартира серия от консултации с потенциалните кандидати – председателя на Народното събрание, управителя на БНБ или неговите подуправители, председателя на Сметната палата или неговите заместници, както и омбудсмана или неговия заместник.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Задачата е сложна, тъй като новият държавен глава трябва да намери фигура, която не само е съгласна да поеме поста в този бурен момент, но и да притежава необходимата обществена дистанция от политическите партии, за да гарантира спокойствие по време на изборния процес.

Пътната карта към изборите: 29 март е критичната дата

Паралелно с избора на кабинет, Илияна Йотова трябва да подпише два ключови указа, които вървят ръка за ръка:

  • Указ за назначаване на служебното правителство.
  • Указ за насрочване на дата за предсрочните парламентарни избори.

В политическите кулоари вече усилено се коментира датата 29 март като най-вероятна за провеждане на вота. За да стане това реалност според закона, цялата процедура по избор на премиер и структуриране на състава на Министерския съвет трябва да приключи до края на следващата седмица.

Времето – основният опонент на новия президент

Графикът на „Дондуков“ 2 е пренапрегнат. Ако Йотова не успее да финализира преговорите с кандидатите от „домовата книга“ в рамките на следващите няколко дни, датата 29 март може да се окаже непостижима, което би изместило воа за април и би удължило периода на политическа несигурност.

С встъпването си в длъжност Илияна Йотова даде заявка за решителност. Предстои да видим дали новият президент ще успее да внесе стабилност в институционалния хаос или първите ѝ стъпки ще бъдат посрещнати от обичайните за българската политика турбуленции.

Едно е сигурно: за шестия президент на България „меденият месец“ няма да съществува. Работата започва сега.

ОЩЕ: България има нов президент: Йотова изпрати Радев от "Дондуков" 2 (СНИМКИ и ВИДЕО) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Илияна Йотова служебен премиер избори
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес