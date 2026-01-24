Ерата „Йотова“ започва: Кои са първите спешни задачи пред шестия президент на България?

Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като шестия държавен глава на Република България. Наследството на „Дондуков“ 2 и политическата ситуация в страната обаче не оставят време за церемониални жестове – новият президент трябва да действа в условията на спешност и тежки конституционни срокове.

България има своя нов президент и погледът на цялото общество е вперен в първите ходове на Илияна Йотова. Като първата жена, заемала този пост чрез директни избори, тя е изправена пред изпитание, което ще дефинира началото на нейния мандат: разрешаването на политическата криза и организирането на честни предсрочни избори.

Ребусът „Домова книга“: Кой ще бъде служебен премиер?

Най-неотложната задача пред президента Йотова е назначаването на служебен министър-председател. Съгласно актуалните разпоредби на Конституцията, нейният избор е ограничен до списъка в т.нар. „домова книга“.

Очаква се още в първите часове на своя мандат Йотова да стартира серия от консултации с потенциалните кандидати – председателя на Народното събрание, управителя на БНБ или неговите подуправители, председателя на Сметната палата или неговите заместници, както и омбудсмана или неговия заместник.

Задачата е сложна, тъй като новият държавен глава трябва да намери фигура, която не само е съгласна да поеме поста в този бурен момент, но и да притежава необходимата обществена дистанция от политическите партии, за да гарантира спокойствие по време на изборния процес.

Пътната карта към изборите: 29 март е критичната дата

Паралелно с избора на кабинет, Илияна Йотова трябва да подпише два ключови указа, които вървят ръка за ръка:

Указ за назначаване на служебното правителство.

Указ за насрочване на дата за предсрочните парламентарни избори.

В политическите кулоари вече усилено се коментира датата 29 март като най-вероятна за провеждане на вота. За да стане това реалност според закона, цялата процедура по избор на премиер и структуриране на състава на Министерския съвет трябва да приключи до края на следващата седмица.

Времето – основният опонент на новия президент

Графикът на „Дондуков“ 2 е пренапрегнат. Ако Йотова не успее да финализира преговорите с кандидатите от „домовата книга“ в рамките на следващите няколко дни, датата 29 март може да се окаже непостижима, което би изместило воа за април и би удължило периода на политическа несигурност.

С встъпването си в длъжност Илияна Йотова даде заявка за решителност. Предстои да видим дали новият президент ще успее да внесе стабилност в институционалния хаос или първите ѝ стъпки ще бъдат посрещнати от обичайните за българската политика турбуленции.

Едно е сигурно: за шестия президент на България „меденият месец“ няма да съществува. Работата започва сега.

ОЩЕ: България има нов президент: Йотова изпрати Радев от "Дондуков" 2 (СНИМКИ и ВИДЕО)