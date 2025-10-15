Георг Георгиев: Правителството има амбиция да продължи да съществува - изборите са ядрен вариант, но са на масата

"Това правителство се ползва с много ясна чуждестранна подкрепа от страна на нашите европейски и трансатлантически партньори. Това правителство свърши изключително много на терена на външната политика и то има амбиция да продължи да съществува", каза външният министър Георг Георгиев пред медиите в Перник. По думите му обаче опцията с изборите винаги е на масата, но това по думите му е един ядрен вариант, който никой не иска да предизвика, защото именно той е довел до служебните правителства и щетите от "Боташ".

"ДПС - Ново начало" и аритметиката в парламента

Георгиев заяви, че ангажиментът, поет от ГЕРБ към коалиционните партньори е много ясен, но за да може тази формула на коалиция да продължи да се състои, то трябва да се ползва с елементарната аритметика на 121 депутати.

"Виждаме, че те могат да се съберат само с участието на "Ново начало", но "Ново начало" трябва да носи своята политическа отговорност така, както всички останали участници. Ако искат честен и открит разговор, ние сме готови за него", каза Георгиев и уточни, че вратите са отворени.

По думите му обаче днешният ден е показал, че без ГЕРБ не може да има, каквото и да е мнозинство, да има работа на Народното събрание и на Министерски съвет, както и стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл.

"Всички онези, които в момента се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни: хаос, безредие и разруха във всеки един обществен и политически сектор“, добави Георгиев по адрес на опозицията.

Снимка: Министерски съвет

Не може само ГЕРБ да се нагърбва с всичко

Той подчерта, че само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може да стане.

"Отговорността и управлението винаги резонира в намаляване на резултатите за партиите и именно тази червена лампа светна в Пазарджик. Докато ние работим, докато с нашето име се манипулира и спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на г-н Борисов с г-н Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", посочи Георгиев. ОЩЕ: За да няма тежка зима: ПП-ДБ с призив към кабинета да побърза с бюджета преди да е паднал (ВИДЕО)

Преформатирането на кабинета

Външният министър отбеляза, че преформатиране на правителството може да се случи по много и различни демократични, институционални начини.

"Такива са избор на нов кабинет, вот на доверие. Виждаме, че само коалиционните партньори, които се намираме в управлението не можем да формираме необходимите 121 гласа. Във всички решения, които взимаме, участва „Ново начало“. Демократите от ПП-ДБ днес не можаха да отговарят на простичкия въпрос какво смятат за президента – кога той е проруски, кога е демократ, кога работи за интересите на държавата и кога те не са съгласни с неговите международни изяви. С тях мнозинство не може да се формира, защото те не умеят нито да управляват, нито да взимат решения. В партиите, които отговорно стоим зад политиките, които държавата провежда и правителсвото, което в момента е на власт в държавата, трябва да се търси консенсус, разбирателство, което да мине през някакква утвърдена демократична процедура", смята Георгиев.

По думите му посланието на ГЕРБ е било ясно, а именно всички, които имат ангажимент към държавата, които ги вълнува какво ще се случва, всички, които искат да продължат позитивните резултати за държавата, трябва да седнат и да разговарят. ОЩЕ: След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента