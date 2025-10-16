"Малко рестартче, без предсрочни избори": Политолози за трусовете в управлението

Най-вероятният сценарий е малко рестартче - кадрови промени в ключови министерства като МВР и смята на председателя на Народното събрание. Това ще отпуши напрежението. Въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Така политологът от "Тренд" Димитър Ганев коментира напрежението в управляващото мнозинство след остри критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и исканията за кадрови смени в кабинета.

Ганев посочи, че при настоящата ниска избирателна активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, но евентуални нови избори и нов проект на президента Радев биха мобилизирали протестния и наказателен вот.

Социологът от "Мяра" Първан Симеонов пък определи последните действия на Борисов като "емоционална реакция", която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

Според него лидерът на ГЕРБ е в "лека безизходна позиция", тъй като и при двата сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета, печеливш би бил Делян Пеевски. "При едни нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, пак ще зависи от Пеевски", коментира той.

Относно по-малките коалиционни партньори като ИТН и БСП, Ганев заяви, че те знаят, че при нови избори рискуват да не влязат в парламента. „Затова и тяхната позиция е да се запази правителството“, каза той.