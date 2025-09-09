Войната в Украйна:

Говорил ли е Зафиров с Путин: Отговорът от зам.-председателя на БСП

09 септември 2025, 08:06 часа 236 прочитания 0 коментара
Говорил ли е Зафиров с Путин: Отговорът от зам.-председателя на БСП

„И двете роли на Атанас Зафиров като лидер на БСП-Обединена левица и вицепремиер са важни. Подредбата на снимката също е много важна, защото Зафиров с лупа трябва да го търсиш къде е на нея“. Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов пред bTV. Още: Някой ревнува, че не е поканен: Дончев за напрежението около визитата на Зафиров в Китай

Какъв е резултатът за БСП от военния парад в Китай?

Още: Дора Янкова разказа с кого Зафиров е бил на една маса в Китай

Паргов обясни, че никога не трябва да се слагат яйцата в една кошница. Глобалният свят става мултиполярен, а БСП и Китай имат 76-годишна история. Уважението БСП да отиде на парад в Пекин е част от традиционните връзки, поясни зам.-председателят на „червените“. „Първата среща на г-н Зафиров беше със Си Дзинпин и е имал разговори с Фицо, Вучич, унгарския външен министър и с президента на Киргизстан, но не е имал разговори с Ким Чен Ун и Владимир Путин“, коментира Паргов.

Още: Опозицията не е в кондиция: Лидерът на БСП за петия вот на недоверие

Той уточни, че БСП е отишла в Пекин по покана на Китайската комунистическа партия, а не по свое усмотрение. Представители на Сърбия, Словакия и Унгария също са присъствали на военния парад в Пекин, посочи Паргов. Той бе категоричен, че участието на БСП на военния парад в Китай не ги прави антиевропейци и антинатовци. „Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България“, каза още зам.-председателят на БСП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ще подаде ли оставка: Зафиров обясни за посещението си в Китай

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Китай Пекин Калоян Паргов Росен Желязков Атанас Зафиров
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес