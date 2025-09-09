Говорил ли е Зафиров с Путин: Отговорът от зам.-председателя на БСП

„И двете роли на Атанас Зафиров като лидер на БСП-Обединена левица и вицепремиер са важни. Подредбата на снимката също е много важна, защото Зафиров с лупа трябва да го търсиш къде е на нея“. Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов пред bTV. Още: Някой ревнува, че не е поканен: Дончев за напрежението около визитата на Зафиров в Китай

Какъв е резултатът за БСП от военния парад в Китай?

Паргов обясни, че никога не трябва да се слагат яйцата в една кошница. Глобалният свят става мултиполярен, а БСП и Китай имат 76-годишна история. Уважението БСП да отиде на парад в Пекин е част от традиционните връзки, поясни зам.-председателят на „червените“. „Първата среща на г-н Зафиров беше със Си Дзинпин и е имал разговори с Фицо, Вучич, унгарския външен министър и с президента на Киргизстан, но не е имал разговори с Ким Чен Ун и Владимир Путин“, коментира Паргов.

Той уточни, че БСП е отишла в Пекин по покана на Китайската комунистическа партия, а не по свое усмотрение. Представители на Сърбия, Словакия и Унгария също са присъствали на военния парад в Пекин, посочи Паргов. Той бе категоричен, че участието на БСП на военния парад в Китай не ги прави антиевропейци и антинатовци. „Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България“, каза още зам.-председателят на БСП.

