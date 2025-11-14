Гуцанов призова за спешно приемане на бюджета

Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов. Той изрази очакване, че предложеният проектобюджет ще бъде внимателно разгледан от депутатите. "И ако има някакви виждания – да бъдат обсъдени в пленарна зала", добави министърът. В четвъртък правителството одобри Закона за държавния бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Предложенията бяха внесени в парламента.

Попитан за това, че проектобюджетът беше приет от правителството и внесен в Народното събрание, без да е обсъден на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Гуцанов коментира, че не може да каже, че диалогът с работодателите е прекъснат.

"В дадения случай, когато става въпрос за бюджета, всеки има своите виждания. В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните, коментира министърът. Държавата не може да стои без бюджет и затова бюджетът се прие от Министерски съвет и оттук нататък е в Народното събрание", посочи той, цитиран от БТА.

Попитан за проверките в хосписи в Бургаско, министърът каза, че трябва да се изчака приключването им. По думите му, институциите са безкомпромисни към нелегалните домове.