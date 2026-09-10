"Контролът по пътищата е силно разпокъсан“: Експерти подкрепиха новия мегаорган за пътна безопасност

В момента контролът по пътищата е силно разпокъсан. При проверка на тежкотоварен автомобил "Пътна полиция" може да провери техническото му състояние и гумите, но не може да извърши всички останали проверки - тахографите, дали са спазени режимите. Това трябва да го направи "Автомобилна администрация" - отделен екип трябва да го спре“. Това каза адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи в ефира на Нова телевизия, относно предложението контролът по пътищата да бъде обединен, а различните институции да могат да обменят информация в реално време.

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По думите му проблемът не се изчерпва с тахографите. "Автомобилна администрация" не може да претегли камиона, за да установи дали е претоварен. Ако превозното средство транспортира дървен материал, проверката за произхода и маркировката му е в правомощията на Изпълнителната агенция по горите. Отделно Агенция "Митници" извършва проверки на товарите, а други контролни структури следят за тол такси и винетки", допълни той.

Адвоката изтъкна, че това води до ситуация, в която на един и същи камион могат да му бъдат необходими няколко различни институции, за да бъде извършена пълна проверка.

Именно затова се обсъжда преструктуриране и обединяване на контролните функции. Предвижда се служителите на терен да имат достъп до много повече информация чрез таблети и други дигитални средства. Така например полицейският патрул би могъл да получи информация за рисков водач още преди да го спре.

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От своя страна председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев обясни, че с предложението за обединяване на всички институции в една, нарушение, засечено от камера, може да доведе не само до автоматично генериране на електронен фиш, но и до последващо спиране на автомобила. "Ако например водач е нарушил правилата за средна скорост, патрул по маршрута му би могъл да получи информация и да го спре за комплексна проверка. Ще проверяват всичко. Въпросът е дали ще ви връчат веднага фиша", допълни той.

"Промени се предвиждат и в законодателството, така че нарушенията, регистрирани дигитално, да могат да се използват като доказателствен материал. Това би позволило поведението на водачите да бъде оценявано не само въз основа на конкретен случай или свидетелски показания, а и на натрупана информация от системите", изтъкна Панчев.

Експертите изтъкнаха, че идеята на предстоящото преструктуриране е постепенно да се премине от разпокъсан модел, при който различни институции проверяват различни части от един и същи автомобил или товар, към система, в която информацията и ресурсите са обединени. Така контролът трябва да стане по-бърз, по-пълен и по-труден за заобикаляне - както за българските, така и за чуждестранните водачи.