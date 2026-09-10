ПБ готви конституционни промени за отзоваване на ВСС, на мушка са и конституционните съдии

"Прогресивна България" не може да гарантира, че предложените от нея кандидати за членове на ВСС не са част от олигархията, но може да гарантира създаването на механизъм, според който ако тези хора се поддадат на някакво влияние, да бъдат освободени. Това ще стане чрез конституционни промени, според които лицата, избрани веднъж във ВСС, да могат да бъдат освободени, ако са налице зависимости и решения в полза на лобистки или други кръгове.

Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който заяви, че се обмисля подобно отзоваване и по отношение на конституционните съдии.

"Аз бях дотук"

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По отношение на коментарите, че ПБ може да си предложи изцяло нов ВСС, министърът обясни как са били подбрани кандидатите.

"Ние няколко пъти заявихме принципите, по които ще подходим към този избор. Те бяха свързани с интегритет на хората, с професионални качества и с липса на зависимости. Така че фактът, че сме предложили "пълен комплект" на парламентарната квота за прокурорска и съдийска колегия, не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинения в договорки, в квоти и някакви задкулисни разговори", заяви той.

"Въпрос на подкрепа и представяне на тези кандидати е кои от тях ще преминат през изключително строгите критерии за интегритет и професионализъм. Предполагам, че едни ще се представят по-добре, други - не чак толкова. Нека тези, които се представят най-добре, да станат избор на народните представители", призова министърът.

Найденов обяви, че неговата роля е била дотук по отношение на кандидатите.

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"Работа на парламента е да подберат най-добрите от тях. Ние приехме правила, които да поставят понятието интегритет в измерими критерии и те са разписани в два документа - етични кодекси. Там са изброени както качествата, които един магистрат трябва да притежава, така и техните обективни проявления. Парламентът ще е този, който ще оцени за всеки един от кандидатите дали отговаря на тях", повтори той.

"Какво означава да гарантира?"

На въпрос може ли ПБ да гарантира, че предложените кондидати не са част от олигархията, министърът обясни, че партията му единствено може да гарантира, че ако излязат данни за такива схеми, хората няма да бъдат подкрепени.

"Какво означава да гарантира? Ние можем да гарантираме за процеса, при който тези хора ще бъдат избрани. От там нататък е и лична отговорност на един човек да изпълнява функциите, за които е избран", заяви министърът.

Източник: БГНЕС

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"Ще гарантираме, че ще създадем механизъм, според който ако тези хора се поддадат на някакво влияние, да бъдат освободени", добави той.

Найденов обясни, че този механизъм ще е конституционен - той ще предполага конституционни промени. Ще предвижда промени, според които лицата, избрани веднъж във ВСС, да могат да бъдат освободени, ако са налице зависимости и решения в полза на лобистки или други кръгове. Сега такива механизми липсват.

По думите му разделението на властите не предполага само независимост. "В съдебната система механизмите за независим контрол са като че ли малко по-малко от тези, които трябва да бъдат", заяви той.

Отзоваване и на конституционни съдии?

Министърът допусна и създаването на процедура за отзоваване и на конституционните съдии.

"В Конституцията установихме известна празнота по отношение на основанията за тяхното освобождаване", обяви Найденов и даде пример - "Ако обикновен съдия наруши принципите на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарно наказание, а понякога и освобождаване. За конституционните съдии аналогична разпоредба липсва. Престижът на КС следва да бъде защитен поне по сходен начин".

"Механизмите за контрол не означават непременно овладяване на една система. Означават поставяне на граници и предотвратяване на възможността тя да функционира извън правомощията си и да се поддава на определени влияния", посочи още министърът.

"Не пишем законодателство за определени хора. Това, че има конкретен повод, не означава, че пишем за определени хора", обясни той.

Ротационен принцип на обновяване на състава на ВСС

Найденов коментира и идеите за въвеждане на ротационен принцип на обновяване на състава на ВСС.

"Този принцип е нужен, за да не се стига до ситуацията, в която сме изправени сега - да има орган, чийто мандат е изтекъл преди 4 години и който да не може да бъде избран", заяви Найденов.

Когато имате поетапно обновяване на ВСС, той продължава да функционира в мандат на по-голямата част от членовете си, добави още той.

Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, обяви министърът на правосъдието като напомни, че това зависи от избора на новия състав на ВСС.

"Към средата на ноември би следвало да имаме избран ВСС от двете квоти - и от професионалната, и от парламентарната. Разбира се, казвам го с известна условност, защото изборът на професионалната квота подлежи на обжалване. И твърде е възможно такова да има. Ако има такова обжалване, може би ще се забави малко изборът. Но това е нещо, което е извън нашите правомощия и като законодателна, и като изпълнителна власт. Това вече е една хипотеза. Но, при най-добрата хипотеза, ако това, което ви казвам се случи - в средата на месец ноември и имаме избран ВСС, мисля, че в ранна пролет би следвало да имаме и главен прокурор", добави той.