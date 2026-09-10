Правителството осигури близо 8 млн. евро за Националния културен календар за 2026 г.

Правителството одобри близо 8 млн. евро за Националния културен календар за 2026 г., като този финансов ресурс се осигурява за сметка на предвидение разходи от централния бюджет за годината по бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания". Това се случи по време на заседанието на Министерски съвет на 9 септември.

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3 096 779 евро са предназначени за финансово обезпечаване на проектни предложения, включени в актуализирания Национален културен календар за 2026 г. и ще бъдат насочени към политиката за създаване и популяризиране на съвременно изкуство и достъп до качествено художествено образование. С това решение се осигурява своевременното реализиране на ключови национални прояви и чествания през годината, като се актуализира списъкът на проектите спрямо тяхната готовност и срокове, без да се увеличава общият обем на първоначално одобрените средства.

Няма да има риск от отпадане на събития

Снимка: БГНЕС

Останалите 4 712 361 евро отиват за пълното финансиране и дофинансиране на проектни предложения от вече приетия Национален културен календар, чиято реализация предстои до края на годината. С приемането на постановлението се гарантира провеждането на одобрените прояви от национално значение и се предотвратява рискът от отпадане на събития поради липса на своевременно финансово обезпечаване.

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Това не включва нови проекти извън вече приетия Национален културен календар за 2026 г. и не променя одобрените параметри на отделните инициативи, става ясно от съобщението на правителствената информационна служба.