Гюров предложи на Мария Цънцарова да е кандидат за вицепрезидент (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров даде интервю на Мария Цънцарова в платформата "Извън ефир", като водещата го попита дали ще се кандидатира за президент през есента, когато се очаква да се проведат президентските избори. Той обаче отговори доста шеговито на водещата, но не даде точен отговор. Първоначално Гюров попита Цънцарова дали тя иска той да се кандидатира, а тя го посече, че е сбърка мястото, защото в студиото въпросите ги задава тя.

"Само ако се съгласите да се кандидатирате за вицепрезидент", пошегува се Гюров и обеща ако реши да бъде кандидат за държавен глава - Цънцарова да е първата, на която ще каже. Тя на свой ред изрази надежда да научи без условия.

Ще остане ли в редовния кабинет?

На въпрос дали е получавал предложение да продължи в следващ кабинет, той отговори: "Не съм получцавал. Не мисля, че това е част от бъдещите ми планове".

Служебният премиер обяви, че има заявени курсове за есенния семестър и няма търпение да се върне при студентите си.

Той смята обаче, че е оставил добро наследство по няколко линии, като са задали стандарт на работа и професионализъм и то в тежка обстановка без парламент и под атаките от всички страни.

"Ние изградихме страхотен екип. Работихме отборно, подкрепяхме се взаимно. Изключително горд съм с всички хора и съм благодарен на всичкти, които се съгласиха да скочат във вдодата, незнайеки колко е дълбока, за да можем да случим и да свършим това, което се очаква от нас", добави още Гюров.