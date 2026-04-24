Гюров: В ход е заговор срещу Кандев, това позорен опит за реванш (ВИДЕО)

Напрежението около твърденията на главния секретар на МВР Георги Кандев за оказван натиск ескалира, след като темата бе поета и на политическо ниво. Повод за реакцията стана разкритието на Кандев, че срещу него се организира атака чрез фалшиви показания, в която по думите му участват лица от криминалния контингент и бивши кадри на вътрешното министерство.

На този фон позиция изрази и служебният премиер Андрей Гюров, който говори за "позорен опит за реванш" и директно свърза случващото се с действията на МВР през последните седмици.

"В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев", заяви Гюров.

Той твърди, че разполага с информация за конкретни участници в предполагаемата схема, като посочва както бивш служител на МВР, така и фигура от криминалния свят.

"Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон", заяви той.

Изказването му идва в пряка връзка с твърденията на самия Кандев, който разказа, че в рамките на минути е получил съобщения, че лице с прякор "Картофа" и негови приближени дават показания срещу него в Софийската градска прокуратура, уж организирани от бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо".



Гюров отиде още по-далеч, като насочи обвинения и към прокуратурата, където според него се развива сценарият.

"Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство", заяви той.

Политическото послание в изказването му бе придружено и от предупреждение към онези, които според него стоят зад атаката.

"Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички "зеленчуци", които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви! И цяла България ви вижда."

В заключение Гюров заяви, че подкрепата за главния секретар е категорична.

"Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас!"