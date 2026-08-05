За да не ядем грозде от Чили и пъпеши от Йордания: Властта отпушва родния пазар до Нова година

Получават се изключителни аномалии на пазара, като това започна още от COVID-19 и продължава до момента. Има и аномалии по самата верига, където надценките също са по-големи от нормалното, заяви народният представител от „Прогресивна България“ и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев пред bTV. Още: Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора

Аномалиите на пазара

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По думите му държавата започва и така нареченото „френско маркиране“ – това, което е произведено в България, да бъде най-отпред. Законът за храните ще бъдат променен и ще бъде дадена възможност на българския роден производител да се наложи на пазара, посочи народният представител. Държавно гарантирана маркировка на заведенията също се обмисля. Тези стандарти ще бъдат гаранция, че това, което се вижда на маркировката е такова, каквото е, без да има възможност за лъжа или измама.

Явор Гечев коментира още, че аномалиите на пазара довеждат до това, че цената на продуктите са от два до три пъти по-скъпи. Структурата на пазара е такава, че образуването на цената в крайния сегмент е по-голяма, изтъкна той.

„Убием ли българското производство, ще трябва да ядем само вносни негарантирани продукти. Най-добре е да се яде българско производство, а не грозде от Чили и пъпеши от Йордания. Сега държавата трябва да се намеси с промяна в законодателството. Нещата, които ще направим чисто законово е, че ще отпушат пазара до Нова година“, обеща Явор Гечев.

Той бе категоричен, че ако пазарът е нормален, кротък и саморегулиращ се, тогава нещата ще бъдат наред, но трябва да има държава, която да се намеси тогава, когато нещата на пазара не са наред.

Явор Гечев уточни, че правителството подготвя и нов Закон за кооперациите. „Ще отпушим процеса, който ще отвоюва доверието на държавата“, каза още той.

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