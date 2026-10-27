Семейството на Любен Дилов-син се разграничи от благотворителна изложба в негова памет

Семейството на Любен Дилов-син излезе с извънредна позиция относно организирането на благотворителна изложба в негова памет. Близките на писателя и общественик категорично заявяват, че нямат нищо общо с инициативата, и предупреждават за възможни злоупотреби с доверието на хората. Според сигнала, семейството е научило за събитието напълно случайно от приятели на Дилов-син, които са били поканени да дарят свои картини, оставайки с впечатлението, че близките му стоят зад организацията.

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По информация на наследниците, организаторите планирали част от приходите да бъдат дарени на неизвестна за тях фондация. "Не знаем какъв дял от приходите ще бъде дарен, кой ще управлява средствата и за какви цели ще бъдат използвани", се посочва в позицията.

Близките на Любен Дилов-син подчертават, че никой не е искал съгласието им и предупреждават, че няма да толерират опити за трупане на дивиденти или събиране на средства зад гърба им.

"Държим ясно да заявим, че нямаме никакво отношение към организацията и провеждането на това събитие и не сме били предварително уведомени за него. Всеки опит за използване на името му, личните му контакти или паметта му с цел събиране на средства без знанието и съгласието на нашето семейство ще бъде разглеждан като злоупотреба. В такива случаи ще бъдат предприети необходимите действия по съдебен ред и ще бъдат сезирани компетентните органи", категорични са те.

Семейството допълва, че възнамерява в бъдеще да продължи идеите и каузите на Любен Дилов-син, но по прозрачен и честен начин, без да се допускат спекулации с паметта му.