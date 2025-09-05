"Работа в леглото с Борисов и Пеевски нямаме": Мирчев отговори на ГЕРБ за обща президентска кандидатура (ВИДЕО)

"Странно е усещането в момента, в който Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, да протяга ръка към дистанционното и да се обръща към десните: "Елате да ни подкретите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, нито Борисов го отрича, нито Пеевски. Ние работа в леглото с Борисов и Пеевски - нямаме", така лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев отговори на призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за общ кандидат за президент в център-дясно.

Пребитият шеф на ОДМВР - Русе

От "Да, България" смятат, че всяко посегателство към всеки български гражданин е недопустимо. "Тук трябва да има разследване, но същата реакция трябва да има и тогава, когато полицаи бяха бити от партия "Възраждане", заяви още Мирчев.

Той отрече да има контрол над "Българските елфи", които са поздравили младежите в социалните мрежи, заради пребития шеф на ОДМВР - Русе.

"Видях, че от Младежкия ГЕРБ са се обърнали към мен, да се разграничавам от "Българските елфи". Тъй като има призив от Младежкия ГЕРБ съм готов да се срещна с тях в удобно за тях време и място, в което да дискутираме и тази тема и всички останали теми", добави още Мирчев. ОЩЕ: "Съд с цялата строгост на закона": Кметът на Русе след побоя над директора на местната полиция

Посещението на Зафиров в Китай

Ивайло Мирчев обърна внимание, че Зафиров е бил представен като вицепремиер на Република България на посещение и на празник с Путин и със севернокорейският лидер.

"По никакъв начин той не е бил в отпуск като Атанас от Бургас и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за него като вицепремиер на България и за българския премиер. Унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е", посочи Мирчев.

Според него очевидно има тежък разнобой в коалицията, единственото решение е оставката на Зафиров.

Мирчев бе попитан как ще коментира взаимоотношенията на Асен Василев с Китай, като заяви, че самият той също е имал такива. ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Самолетът на Фон дер Лайен

Лидерът на "Да, България" коментира и загубата на GPS сигнал на самолета на председателя на Европейската комисия. "Факт е, че проблем е имало и този проблем трябва да бъде разследван детайлно и българската държава е длъжна да каже какви мерки се взимат в тази посока", призова Мирчев.