Иванов: Не сме пожертвали Киселова

"Не бих се изразил, че сме пожертвали г-жа Киселова. По-скоро днес имаше сериозен дебат в партията и мога да почна малко по-отдалече. Когато започнахме това съвместно управление, всички си давахме сметката, че то ще бъде изградено на много компромиси и негативни последици за всяка една от политическите сили", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в предаването "Защо, г-н министър" по бТВ.

По думите му по-лесното решение е било от БСП да кажат, че са до тук и не дават нищо и затварят страницата. "Това щеше да е изключително безотговорно на прага на приемане на еврото в България и всички тези санкции, които САЩ налагат на руските компании и това, което се случва в световните пазари", каза още Иванов.

Според него България няма друга алтернатива за редовно управление.

Той заяви, че за БСП е важно да има и ръст на доходите, като посочи, че са един солиден гръб на това управление, докато не бъдат накърнени основните им принципи, които са записани в устава на партията.

Всички носят щети

Иванов обаче обърна внимание на наратива от последните дни от страна на мандатоносителя, като отбеляза, че всички носят щети.

Министър Иванов бе попитан за кого се отнасят думите на Борисов за "коалиционна култура - нула". Той заяви, че не знае за кого се отнася, като обърна внимание, че коалиционната култура на БСП е на високо ниво. ОЩЕ: БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите

Какво ще се руши в Елените?

Министърът обясни, че ще се рушат сгради в Елените, когато влезе в сила заповедта за премахване на незаконен строеж. "Това е този, който е установен от ДНСКА, а именно незаконната корекция на река Дръщела", добави още Иванов. Той уточни, че в момента е обявен акта, ако има засегнати страни, те могат да обжалват. "Чудесно, нека да обжалват, но нека да се замислят другото лято, ако мине такава вълна, те дали ще бъдат в тези къщи", добави Иванов.

Той заяви, че не може да гарантира дали тези къщи няма отново да бъдат заляти, защото това са изцяло частни къщи, както и електропреносната мрежа. По думите му насила и незаконно държавата не може да събори нищо. ОЩЕ: ДНСК се произнесе и издаде акт за премахване на незаконен строеж в „Елените“