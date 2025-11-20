Войната в Украйна:

Изслушват кандидата за председател на ДАНС в комисия

20 ноември 2025, 06:33 часа 357 прочитания 0 коментара
Изслушват кандидата за председател на ДАНС в комисия

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента ще изслуша днес кандидатът за председател на ДАНС. Това е изпълняващият функциите шеф на агенцията Деньо Денев. В началото на месеца стана ясно, че правителството отново предлага на парламента Деньо Денев да оглави председателското място в ДАНС. До тук се стигна след като през септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС.

Още: Кабинетът номинира шеф на ДАНС: Парламентът е на ход

Радев отказа да подпише указа за неговото назначаване

Снимка: БГНЕС

Румен Радев обаче отказа да подпише указ за назначаването му. Седмици по-късно депутатите приеха законодателни промени, с които правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на парламента. Президентът обаче наложи вето върху промените в закона за ДАНС.

Още: Гласеният от управляващите за шеф на ДАНС се оказа тройкаджия по право

В мотивите си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. В края на октомври парламентът прие повторно промените в закона за ДАНС и преодоля ветото на президента.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че със 125 гласа "за", 71 "против" и трима "въздържали се" парламентът прие новите процедурни правила за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и официално даде старт на процедурата по избора на титуляр на поста. Подкрепа дойде от управляващите формации – ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Срещу решението гласуваха "Продължаваме промяната – Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕч и "Величие".

След последните промени в законите за службите и отхвърленото вето на президента Румен Радев, процедурата предвижда Министерският съвет да има 7 дни, за да номинира кандидат за поста. След това ще се извършат задължителни проверки – за принадлежност към бившата Държавна сигурност и за достъп до класифицирана информация. Целият процес трябва да приключи до началото на декември, когато се очаква ДАНС да има постоянен председател.

Още: Управляващите стартираха процедурата за избор на шеф на ДАНС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ДАНС Деньо Денев 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес