"Това не може да остане безнаказано": Желязков акостира на "Елените" и заплаши с правосъдие (ВИДЕО)

Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище "Елените". Това стана ясно по време на посещение на министър-председателя Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица. Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в „Свети Влас“ и „Елените“. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.

В отговор на журналистически въпрос за търсенето на отговорност за трагедията в курорта "Елените" премиерът Желязков заяви: "Това не може да остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред човека. Всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии", категоричен бе той.

Още: Водата си намери пътя, ние си платихме цената в човешки животи

"Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи, отбеляза премиерът. Той допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна", добави премиерът Желязков.

Още: Как "Козлука" се е превърнал в "Елените": Експертите предупредили за поройно дере още преди 1998 г.