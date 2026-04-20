ОССЕ не знае за сигнал от Пеевски за полицейски тормоз (ВИДЕО)

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) не знае за сигнал от санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за полицейски тормоз. Това стана ясно от думите на ръководителя на мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите Дуня Миятович в отговор на въпрос на репортера на Actualno.com Мирослав Димитров дали са получавали сигнал от "ДПС - Ново начало" за полицейски тормоз. В края на март представители ДПС се оплакаха на мисията на ОССЕ в България за организацията на предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС.

Според приближените на Делян Пеевски тези "показни акции на МВР" имали за цел единствено "саморазправа с политическия актив на партията и с тях се цели сплашване на хората по места", информираха тогава от партията.

Снимка: Разговорът на представители на ДПС с ОССЕ през март 2026 г. Източник: ДПС

Констанациите на мисията: Вотът е бил честен

Ръководителят на мисията Дуня Миятович няколко пъти повтори, че изборите в България са били честни. Тя започна работата си в България на 12 март и заедно с нея бяха 12 международни експерти, базирани в София.

Според мисията парламентарните избори, които се проведоха на 19 април при по-висока избирателна активност, са били проведени прозрачно и ефективно въпреки пропуски в правната уредба и изменения в последния момент, които подкопаха стабилността на изборното законодателство.

ОССЕ похвали правителството, което е поставило началото на различни инициативи да предотврати, разкрива и защитава изборната инфраструктура и кампанията от чуждо влияние, дезинформация и кибератаки.

Процесът на броене

Мисията като цяло оцени положително процеса на броене (в 53 от 60 секции) и в повечето случаи процедурите бяха следвани. Негативните оценки се дължаха на някои процедурни грешки или пропуски. Тези случаи включваха липса на преброяване на гласувалите според положените подписи (10 наблюдения), да се провери броя на бюлетините намерени в избирателната урна (13 наблюдения), липса на проверка на контролите в протоколите с резултатите (6 наблюдения), както и липсата на копие от протокола пред избирателната секция (29 наблюдения). Въпреки това обаче протоколите бяха предоставени при поискване от различните представители в избирателната секция при 54 от случаите.

Като цяло, процесът беше прозрачен и не бяха подадени жалби. Новоразработеният е-протокол беше широко използван, което подобри точността при попълването. Предаването на живо на броенето подобри общественото доверие в процеса. Обработката на резултатите беше наблюдавано в 31 от РИК (общо 51 наблюдения) и беше оценена положително във всички случаи, с изключение на пет. Несъответствия в протоколите бяха идентифицирани в 17 от наблюдаваните случаи, като те бяха коригирани в съответствие със законовите изисквания в 14 от тези случаи.

При 13 от наблюденията имаше струпване на хора в помещенията, но лицата с право на достъп имаха добра възможност да наблюдават без проблем в 44 от случаите и наблюденията не бяха възпрепятствани в 43 от случаите. РИК оказаха съдействие в по-голямата част от наблюденията (48 случая).

Публикуването на социологическите проучвания

Въпреки напомнянето от страна на ЦИК за забраната за публикуване, няколко проучвания бяха обявени, включително и тайни такива, при които партиите бяха маскирани като коли или храни, отчитат още от ОССЕ.