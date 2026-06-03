Йотова за свръхдефицита: Политиците трябва да са солидарни

"Най-вероятно част от тези стъпки ще бъдат доста драстични и смятам, че трябва да бъдем всички солидарни - като се започне от политическата класа, институциите", коментира президентът Илияна Йотова пред медиите във връзка с мерките за справяне със свръхдефицита. Думите й идват на фона на това, че Европейската комисия ще представи днес оценката за финансовото състояние на страните членки в рамките на пролетния Европейски семестър.

Йотова коментира и че мерките за известни съкращения в администрацията не са в такава голяма степен, както в началото са били представени.

"Става въпрос за съкращаване на незаети бройки. Виждаме, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство", добави Йотова.

Свръхдефицитът не е от сега

Според нея дефицитът не се е трупал през последните месеци.

"Остава големият въпрос какъв е бил той, когато сме влизали в Еврозоната", коментира Йотова.

Тя е на мнение, че трябва цялостна оценка къде са най-големите пробойни.

"Нека да си отговорим откъде се формира този голям дефицит. Бих искала да видя какво се е плащало в регионалното развитие по големите проекти. Дали не се е действало на принципа след мен и потоп", попита още Йотова. ОЩЕ: ЕК казва днес дали България влиза в процедура по свръхдефицит: Какво представлява тя?