Кабинетът "Радев":

ЕК казва днес дали България влиза в процедура по свръхдефицит: Какво представлява тя?

03 юни 2026, 9:38 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЕК казва днес дали България влиза в процедура по свръхдефицит: Какво представлява тя?

Европейската комисия ще представи днес, 3 юни, оценката за финансовото състояние на страните членки в рамките на пролетния Европейски семестър. Ако при тази рутинна процедура някоя от държавите влошава параметрите на своя фиск, може да попадне в процедура по прекомерен дефицит. В края на миналата седмица премиерът Румен Радев предупреди, че България е изправена пред процедура по свръхдефицит от страна на ЕК.

„По техни данни дефицитът за миналата година е бил над 3%, въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната, а тази година ще бъде още по-голям“, твърдеше министър-председателят.

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Трябва да се отбележи, че заради политиката по засилване на отбранителните способности на ЕС в момента редица страни членки, сред които и България, имат право на малко по-висок дефицит - допълнителните разходи за отбраната не попадат в отчитането.

Какво означава процедурата по свръхдефицит?

Процедурата по прекомерен дефицит (ППДФ) е механизъм, който има за цел да гарантира, че страните членки на ЕС възстановяват или поддържат дисциплината в държавните си бюджети. Така държавите от блока са се договорили за конкретни стойности, които са заложени в Договорите на ЕС - да се поддържа съотношение на дефицита към брутния вътрешен продукт (БВП) от максимум 3% и съотношение на дълга към БВП от максимум 60%.

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ППДФ има за цел да предотврати свръхдефицит, а ако такъв възникне, да се работи за неговото коригиране със съответни мерки. Всичко това е записано в Пакта за стабилност и растеж (ПСР).

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Стъпките по процедурата

Новата рамка на ЕС за икономическо управление е в сила от 30 април 2024 г. Тя наложи промени в начина, по който протичат процедурите по прекомерен дефицит.

Ако държава членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, или ако съществува риск да ги надхвърли в близко бъдеще, Европейската комисията изготвя доклад, в който прави анализ дали страната има свръхдефицит. ЕК отчита редица стойности и фактори, след което решава дали е необходима процедура срещу съответната държава.

Снимка: Комисия по бюджет и финанси в 52-рото НС, БГНЕС

Следващата стъпка е да се информира Съветът на ЕС - Еврокомисията му предлага да приеме решение, с което да установи наличието на свръхдефицит. Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната държава членка, а после приема решение с цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако Съветът заключи, че е налице такъв, той приема препоръка (въз основа на препоръка на Европейската комисия), в която излага начините за корекция. Тази препоръка може да съдържа коригиращ бюджетен план с конкретни числа и краен срок.

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След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката на ЕС, то Съветът може да наложи санкции, включително глоба за държавите от еврозоната в размер до 0,05% от БВП за предходната година. Такава глоба досега никога не е налагана.

Ако настъпи, тя трябва да се плаща на всеки 6 месеца, докато Съветът прецени, че съответната държава е предприела ефективни действия. Ако съответната държава продължи да не изпълнява задълженията си, Съветът на ЕС има право да наложи още по-строги санкции.

Решенията и препоръките на Съвета се приемат с квалифицирано мнозинство - най-малко 55% от членките на Съвета на ЕС (поне 15 от 27 държави), като в тях трябва да живеят поне 65% от населението на Европейския съюз. Конкретната страна, за която се гласува процедура, няма право на глас.

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Има ли други държави в процедура по свръхдефицит?

Десет държави към момента са в процедура по свръхдефицит - Австрия, Белгия, Италия, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Франция.

Има и държави, които са извън процедура, но не отговарят на критерия за дълг - такива са Гърция, Испания и Португалия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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