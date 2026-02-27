"Каква е уговорката?": "ДПС - Ново начало" намекна, че само вътрешният министър не е на ПП

"ПП има всички министри с изключение на един и това е министърът на вътрешните работи. Каква е уговорката за това назначение, кой носи отговорност за това как се сменят областните управления, кой носи отговорност за работата на МВР?". Този въпрос постави заместник-председателят на ДПС Искра Михайлова пред медиите в парламента. Според нея може би наистина стигаме до "наши избори с наше МВР". "Случва се това, ние предупредихме президента Йотова", добави още Михайлова.

Според нея очевидно е служебният кабинет на Андрей Гюров е правителство на ПП-ДБ. "Смяната на областните управители го показа много ясно. Кой пое отговорнсостта за това, че това правителство провежда реваншистка политика, изтъкано от скандали", заяви още Михайлова.

Чия е отговорността?

Заместник-председателят на ДПС заяви, че отговорността на Йотова е за правителството, което разиграва "тези сценарии".

Стана ясно, че днес в качеството си на заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС - Ново начало Михаюлова е изпратила писмо на президента Илияна Йотова, с което й е обърнала внимание на отказа на премиера да отговаря на въпроси от депутатите.

Според "ДПС - Ново начало" той е нарушил Конституцията и арогантно пренебрегнал всички усилия за разговор. ОЩЕ: Гюров за вътрешния министър: Беше задействана операция по сплашване. Това няма да ни спре