Кирил Петков: България изпреварва Унгария! Стига сте хвалили модела "Орбан" с фалшиви опорки

21 януари 2026, 09:49 часа 160 прочитания 1 коментар
"Моля, стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. Нека говорим с факти и да започнем от реалните данни. През 2024 г. Унгария е на последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление – ключов показател за жизнения стандарт. България също изостава, но се представя по-добре от Унгария! България, с всички си проблеми, вече изпреварва Унгария по това колко хората реално могат да си позволят стоки и услуги - факт, който разбива фалшивите опорки."

Това написа в профила си в социалните мрежи бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Без да посочва конкретния повод за публикацията, вероятно тя е свързана с появата на Румен Радев на партийния терен и сравненията в публичното пространство между политиката му и тезите на унгарския премиер Виктор Орбан.

"По отношение на корупцията картината е също толкова показателна. Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година. България има сериозни проблеми, но не е на дъното, което показва, че концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение. Последствията за Унгария са реални - загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, вследствие на системни проблеми с върховенството на закона. Изводът: България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа", пише Петков.

По думите на бившият премиер целта трябва да бъде силна България в силна Европа - с работещи демократични институции и ясна европейска ориентация, основана на реални резултати, а не на пропагандни внушения.

"За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще. Ще работим само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията. Уроците са научени - компромиси по тези два основни репера няма да има. Фалшивите опорки не водят напред. България има нужда от силни институции, не от автократи. Моделът „Орбан“ не прави обществата по-богати или по-справедливи - България може и трябва да цели много повече", подчерта още Петков.

Ивелин Стоянов
