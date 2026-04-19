Кирил Петков: Този път изборите ще бъдат честни (ВИДЕО)

"Тук съм с цялото семейство и гласуваме. Това е моята втора дъщеря и тя гласува за първи път. Беше на протест с целия си клас и ние с жена ми сме горди, че следващото поколение продължава да се бори за демокрацията в България".Това заяви Кирил Петков, който упражни правото си на глас заедно със съпругата си и с дъщеря си Ема.

"А сега след това гласуване заминавам бързо да пия кафе и аз в село Буковлък, където ще сме сигурни, че няма да се случи толкова лесно купуването на гласове. Всички ще наблюдаваме и ако някой си мисли, че ще му се размине лесно - няма. Този път изборите ще бъдат честни", каза Петков.

"Аз за първи път гласувам. Гласувам, защото искам да си остана тук в България, а не да ходя в чужбина", каза дъщерята на Петков Ема.

