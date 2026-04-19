Спорт:

Кирил Петков: Този път изборите ще бъдат честни (ВИДЕО)

19 април 2026, 10:17 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Кирил Петков: Този път изборите ще бъдат честни (ВИДЕО)

"Тук съм с цялото семейство и гласуваме. Това е моята втора дъщеря и тя гласува за първи път. Беше на протест с целия си клас и ние с жена ми сме горди, че следващото поколение продължава да се бори за демокрацията в България".Това заяви Кирил Петков, който упражни правото си на глас заедно със съпругата си и с дъщеря си Ема.

"А сега след това гласуване заминавам бързо да пия кафе и аз в село Буковлък, където ще сме сигурни, че няма да се случи толкова лесно купуването на гласове. Всички ще наблюдаваме и ако някой си мисли, че ще му се размине лесно - няма. Този път изборите ще бъдат честни", каза Петков.

"Аз за първи път гласувам. Гласувам, защото искам да си остана тук в България, а не да ходя в чужбина", каза дъщерята на Петков Ема.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
гласуване Кирил Петков предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес